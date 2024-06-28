Небензя указал на потерю Сеулом независимости под давлением США
Южная Корея стремительно утрачивает свою независимость под нажимом США, рискуя национальными интересами, заявил 28 июня на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Сожалеем, что наши многолетние друзья и партнеры в Сеуле стремительно утрачивают независимость под нажимом Вашингтона, рискуя собственными национальными интересами, продиктованными в том числе объективной географией в регионе», — сказал высокопоставленный дипломат.
Небензя обратил внимание, что этот опасный путь «ни к чему хорошему Сеул не приведет».
Ранее в этот день сообщалось, что Южная Корея добавит в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию еще 243 наименования товаров и услуг.
20 июня стало известно, что Южная Корея намерена пересмотреть возможность предоставления летальных вооружений Украине, после того как Россия заключила с КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В этот же день президент РФ Владимир Путин предостерег Сеул от поставок оружия Киеву. По его словам, поставки летального оружия станут ошибкой.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва предостерегает Сеул от возможных поставок летального оружия Киеву.