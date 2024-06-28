Путин указал на достаточно быстрые темпы восстановления ЛНР
Восстановление Луганской Народной Республики (ЛНР) идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия. Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин во время общения по видеосвязи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС.
«Луганская Народная Республика, так же как и другие наши новые, но на самом деле исторические территории России, они неотъемлемая часть Российской Федерации. Уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле и по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России», — отметил глава государства.
По словам Путина, этот путь не является легким, но для этого есть все условия. Он обратил внимание на хороший промышленный потенциал ЛНР, а также на развитие региона, несмотря на связанные с безопасностью проблемы. Президент добавил, что предприятия уже начали отчислять налоги даже в местные и федеральные бюджеты.
Также российский лидер пожелал удачи и новому председателю правительства ЛНР Егору Ковальчуку.
В мае дорожно-комендантские подразделения бригады материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Запад» восстановили более 150 км автомобильных дорог и построили около 20 км новых автодорог в ЛНР.
В этом же месяце сообщалось, что в новых регионах наблюдаются высокие темпы развития. Так, в ЛНР и ДНР проводится строительство дорог, объектов инфраструктуры, образования, культуры, спорта и здравоохранения, восстанавливаются коммунальные сети и строятся новые дома. По словам местных жителей, Луганск становится одним из российских центров притяжения и преображения.