Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Необходимо рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом в пятницу, 28 июня, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

Он напомнил, что мораторий на нее был наложен указом бывшего президента России Бориса Ельцина.

«У меня остался большой вопрос: а почему нам не снять мораторий, с учетом того что растет число тяжких преступлений и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» — отметил Бастрыкин.

Председатель СК России напомнил, что во времена СССР за убийство двух-трех лиц могли назначить смертную казнь. Также он указал на то, что преступники, совершившие теракты, получают максимум пожизненное наказание.

«Это значит трехразовое питание, двухчасовые прогулки, <...> медицинский осмотр, включая стоматолога», — возмутился Бастрыкин.

Рассуждения о возвращении смертной казни в России идут давно. В марте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не участвуют в подобных обсуждениях.

26 июня председатель Конституционного суда Валерий Зорькин также выступил против возвращения этой меры. Путин, в свою очередь, еще в декабре 2022 года подчеркивал, что его позиция относительно вероятности возвращения смертной казни в РФ не изменилась.