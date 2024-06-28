Мэр поздравил московских выпускников с окончанием школы

В этом году в Москве школу окончили больше 67 тыс. одиннадцатиклассников и около 110 тыс. девятиклассников, рассказал мэр Сергей Собянин.

В своем Telegram он поздравил выпускников с праздником и отметил, что им «по плечу любые, даже самые смелые планы». Мэр подчеркнул, что Москва гордится своими выпускниками и всегда готова помочь в их стремлениях.

Собянин добавил, что центральной площадкой для празднования Московского выпускного традиционно остается Парк Горького.

Одно из самых масштабных городских мероприятий пройдет в ночь на 29 июня. Для выпускников, по словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, подготовлена яркая интерактивная программа. В частности, в рамках мероприятия запланированы световое шоу на воде, концерт и мастер-классы. Гостей также ждут спортивные площадки, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны для любителей задачек на логику. На танцевальной площадке выпускники смогут поучаствовать в батлах, а на специальной кавер-сцене — исполнить любимую песню с профессиональной музыкальной группой.