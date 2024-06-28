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Военный эксперт назвал тип примененных ВСУ при ударе по Севастополю ракет ATACMS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ракеты ATACMS США начали поставлять Украине только в 2023 году, и поначалу это были самые старые модификации MGM-140A Block 1 с относительно небольшой дальностью действия. В апреле 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять и ракеты с дальностью до 300 км, отметил в аналитической статье для «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев.

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По его мнению, в распоряжении украинских военных могут быть три модификации ракет — две с кассетными боевыми частями и одна с осколочно-фугасной. Последняя модель выпущена в начале 2000-х годов и подходит для уничтожения защищенной компактной цели, например, штаба, пункта управления или отдельной пусковой установки. Размер возможного промаха у такой ракеты не более 10 м, а при подрыве в воздухе на цель оказывается концентрированное воздействие фугасного заряда и осколков боевой части.

Ракеты с кассетными боевыми частями предназначены для уничтожения небронированных площадных целей. Например, мест дислокации личного состава, аэродромов, складов, военно-морских баз. Они могут вызвать серьезные разрушения и поражение при взрыве над гражданской застройкой, добавил эксперт.

Корнев считает, что 23 июня для удара по Севастополю ВСУ применили ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A, снаряженные 275 шарообразными боевыми элементами, каждый из которых содержит маленькие вольфрамовые шарики в качестве поражающих осколков.

Ракета отклонилась от цели при воздействии средств ПВО и взорвалась фактически над пляжем. Площадь поражения — несколько тысяч кв. м. Тем, кто оказался под ударом ракеты и выжил.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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