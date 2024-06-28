Психолог призвала не ругать подростка за непривычную одежду или прическу

Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова 28 июня рассказала в беседе с «Известиями», как вести себя родителям, если подросток начал одеваться вызывающе.

По словам психолога, носить непривычную для взрослого одежду, экспериментировать с прической и аксессуарами — не редкость для подростков.

«Ребенок в этот период пробует разные способы выразить себя, выделиться, стать особенным и одновременно хочет быть как все — обращает особое внимание на то, как выглядят сверстники, что модно среди них. То, насколько ребенок склонен подражать внешности кумиров или окружению, часто зависит от особенностей характера, например, от степени его конформности — склонности изменять свое мнение под влиянием других», — сказала она.

Кирсанова рекомендовала родителям попытаться сохранять с ребенком доверительные отношения, не осуждать, а стремиться понять его.

«Ребенок хочет изменить прическу, сделать цветные пряди? Обсудите, украсит ли это его, подойдет ли. Помогите сделать эти изменения «цивилизованно» у мастера в салоне, а не самостоятельно или с помощью приятеля. Хочет сделать татуировку или пирсинг? Поинтересуйтесь, зачем ребенку это нужно, какая потребность стоит за этим решением и обсудите вместе, стоит ли так экспериментировать. Часто такого разговора бывает достаточно, чтобы отказаться от затеи», — заявила эксперт.

Если же перемены во внешности уже случились, то родителям не стоит спешить с замечаниями, указала психолог.

«Побеседуйте о причинах того, что сделано, объясните, почему вас это беспокоит (например, запрещено правилами внутришкольного распорядка) и обсудите, что делать дальше. Возможно, ничего делать не стоит — такие эксперименты бывают у многих, и, случившись единожды, потом не повторяются. А может, вы решите, что и правда причин для тревоги нет, это не приносит вреда ни ребенку, ни окружающим. Запретить можно, но ведь важно выяснить, с чем связаны такие эксперименты, помочь ребенку понять, почему манипуляции со внешностью могут быть негативными, объяснить, что есть другие способы выразить себя», — заключила она.

26 июня врач — эксперт лаборатории «Гемотест», нарколог, психотерапевт Сергей Кузнецов рассказал «Известиям», почему подростки пробуют наркотики, по каким признакам родители могут это определить и как помочь ребенку.

По его словам, причин, по которым подросток может начать принимать наркотики, очень много. Это и социальные предпосылки (давление со стороны одноклассников или однокурсников, желание быть принятым в группе сверстников), и психологические (стресс, тревожность, низкая самооценка). Конфликты в семье или отсутствие эмоциональной связи с родителями также могут спровоцировать подростка искать способы справиться с негативными эмоциями. К сожалению, все эти ситуации возможны и в семьях, которые с виду кажутся вполне благополучными.