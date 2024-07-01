Накопительная пенсия с 1 июля назначается по-новому: все подробности

В июле 2024 года начинает действовать новый закон, облегчающий процесс определения способа выплаты накопительной пенсии в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Вариант выплаты пенсионных накоплений будет устанавливаться в зависимости от накоплений и в соответствии с прожиточным минимумом. Данная мера позволит большему числу граждан получить накопительную пенсию разовой выплатой, не дожидаясь ежемесячных начислений в меньшем объеме. В чем суть изменений пенсионной системы, кто может получать накопительную пенсию и как ее оформить — в материале «Известий».

Накопительная пенсия — что это такое

С 2002 года выплаты российским пенсионерам делятся на три части: фиксированную, страховую и накопительную. Фиксированная — это гарантированная выплата от государства, которую получает даже неработающий человек. С января 2024 года она составляет 8 134 рубля рубля.

Страховая часть определяется трудовым стажем и высчитывается по формуле «сумма пенсионных баллов, умноженная на стоимость одного балла в году назначения страховой пенсии». Сейчас пенсионный коэффициент составляет 133,05 рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Наконец, накопительная — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. Ориентировочно в 2024 году накопительную часть пенсии получают 209,9 тыс. человек.

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Размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы средств пенсионных накоплений по состоянию на день, с которого назначается накопительная пенсия.

Каждый получатель накопительной пенсии может самостоятельно повлиять на размер выплат. Например, пенсионер может передать сбережения в управление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Но даже если пенсионер никак не попытался увеличить свои выплаты, накопительная пенсия будет инвестирована управляющей компанией Внешэкономбанка.

Фото: ТАСС/RBC/Владислав Шатило

Кроме того, в отличие от страховых пенсионных выплат, накопительную пенсию можно унаследовать. В случае смерти пенсионера накопления вправе получить его законные наследники, если она не была выплачена единоразово. (Следует учитывать, что получение накопительной части пенсии не имеет отношения к вопросам получения страховых компенсаций в связи со смертью, положенных по закону компенсаций расходов на похороны, других единовременных выплат на погребение).

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Новые правила назначения накопительной пенсии с 1 июля 2024

Согласно новому приказу Минтруда РФ (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 153н от 28.03.2024), с 1 июля 2024 года способ выплаты пенсионных накоплений будет определяться в зависимости от накоплений и в соответствии с прожиточным минимумом пенсионера. Если размер накопительной пенсии в месяц не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера, то ее можно будет получить не в ежемесячном формате, а единоразовой выплатой. Если больше, назначат накопительную пенсию.

В 2024 году прожиточный минимум пенсионера в России равен 13 290 рублей. Чтобы рассчитать размер накопительной пенсии в месяц, необходимо разделить сумму пенсионных накоплений на 264 (264 месяца — это ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2024 году). Если результат окажется меньше 1329 рублей, то пенсионеру выплатят всю накопительную пенсию разом.

Например, сумма пенсионных накоплений достигла 250 тыс. рублей. Чтобы узнать, может ли пенсионер получить накопительную пенсию единоразово, ему необходимо сделать следующий расчет: 250 000/264 = 946,9. Получившаяся сумма меньше, чем 10% от прожиточного минимума пенсионера. Соответственно, пенсионер может рассчитывать на выплату накопительной пенсии в размере 250 тыс. рублей одним платежом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сумма пенсионных накоплений указывается в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета в СФР. Данную выписку можно получить:

— на портале «Госуслуги» . Необходимо будет авторизоваться, ввести в поисковую строку «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР», далее выбрать из всех вариантов «Получить выписку». Документ появится в разделе «Уведомления»;

— лично в МФЦ. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. После заполнения заявления на получение выписки с лицевого счета забрать выписку можно будет через десять дней в том же отделении МФЦ;

— лично в ближайшем отделении СФР. С собой также нужно взять паспорт и СНИЛС, а в самом филиале — заполнить заявление. Выписку выдадут сразу после передачи заявления сотруднику фонда.

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Кто может оформить накопительную пенсию

В 2024 году накопительная пенсия назначается, если соблюдены следующие условия

— достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, также это касается граждан, имеющих право на досрочную пенсию;

— наличие страхового стажа не менее 15 лет;

— величина индивидуального пенсионного коэффициента минимум 28,2;

Помимо этого, чтобы ежемесячно получать накопительную пенсию, ее размер должен быть больше 5% по отношению к сумме накопительной и страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и ее повышений.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Как поясняют в Соцфонде, накопительная часть пенсии есть:

— у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, которые официально работали до 2014 года (после 2014 года страховые взносы работодатели начали направлять только на страховую пенсию);

— у мужчин 1953–1966 годов рождения и у женщин 1957–1966 годов рождения, которые официально работали с 2002 по 2004 год. В указанный период работодатели также уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию;

— у граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, включая участников программы государственного софинансирования пенсий;

— у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Как получить накопительную пенсию

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать несколькими способами в зависимости от того, где формировались накопления:

— в одном из отделений СФР;

— лично в отделении НПФ или онлайн через личный кабинет;

— онлайн на портале «Госуслуги».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При личном оформлении накопительной пенсии необходимо будет взять с собой паспорт и СНИЛС. Выплата средств пенсионных накоплений будет произведена соответствующей организацией в течение 30 рабочих дней.