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Женщина и мужчина пострадали при массированной атаке БПЛА на Белгород

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Фото: РИА Новости
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Женщина и мужчина пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгород и Белгородский район. Об этом 25 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал он.

Гладков сообщил, что в результате атаки в Белгороде были выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов, а в частном доме повреждены кровля и фасад. Также пострадали фасады двух коммерческих объектов, посечены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения. Помимо этого, по словам губернатора, в поселке Северный были выбиты окна в трех квартирах многоквартирного дома.

Чуть позже губернатор сообщил о раненом мужчине, который получил осколочное ранение плеча и кисти.

«Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно», — написал он.

В районе 2:20 Гладков написал о том, что город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, в светлое время суток будет подомовой обход.

В полночь в Белгороде и Белгородском регионе дважды звучала сирена, предупреждавшая о ракетной опасности.

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24 июня стало известно, что в городе Грайвороне в Белгородской области пострадали в общей сложности восемь человек в результате двух обстрелов ВСУ в течение суток.

Накануне, 23 июня, в Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили три реактивных снаряда РСЗО Vampire. При обстреле Грайворона погиб мужчина.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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