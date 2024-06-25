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Верховный суд попросили разъяснить, как жертвы сталкинга могут защититься от агрессора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Верховный суд (ВС) попросили разъяснить, в каких случаях суды, согласно законодательству, могут устанавливать запрет на приближение к жертвам преследования. Такое письмо авторы законопроекта от партии «Новые люди» о введении охранных мер направили в ВС РФ (документ есть в распоряжении «Известий»).

Осенью 2023 года группа депутатов от партии «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, который вводил в Гражданский кодекс запрет на приближение — для защиты жертв преследования. Однако инициатива получила отрицательный отзыв правительства и была отклонена.

Кабмин указывал, что предлагаемые изменения дублируют уже существующие нормы. В частности, согласно заключению комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству на указанный законопроект, суды могут устанавливать запрет на приближение или на осуществление других контактов в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса.

Но в письме в Верховный суд «Новые люди» приводят в пример один из приговоров, которые вынес Приволжский районный суд Казани по гражданскому делу: суд возложил на назойливого преследователя пострадавшей женщины обязанность прекратить любого рода преследование, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сообщения с использованием сети интернет, почтовую переписку, любого рода подарки. При этом в решении было прямо обозначено, что суд не может установить запрет на приближение — из-за отсутствия таких оснований в статье 12 Гражданского кодекса РФ.

«Таким образом, суды с одной стороны и правительство РФ и комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству с другой стороны неоднозначно трактуют существующие нормы ГК в части установления запрета на приближение к другому гражданину. Просим опубликовать постановление пленума Верховного суда РФ с разъяснением, каким образом необходимо толковать нормы ГК РФ в части наличия у судов правовых оснований устанавливать запрет на приближение», — говорится в письме в ВС РФ.

Как сообщили «Известиям» в секретариате партии, сейчас в работе у авторов отклоненного законопроекта четыре его варианта, которые они обсудят 25 июня 2024 года на круглом столе в Госдуме.

«Оптимальную версию с учетом мнения всех сторон мы представим по итогам круглого стола. Но поскольку в весеннюю сессию законопроект не может быть принят по срокам, мы направили обращение в Верховный суд, чтобы защитить жертв сталкинга уже сейчас. Если ВС РФ укажет на наличие права у судов устанавливать запрет на приближение, то это позволит жертвам обращаться с заявлениями в суд с требованием установления запрета на приближение в рамках гражданского судопроизводства», — сообщили «Известиям» в аппарате партии.

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В России службы доставки стали использовать для преследования и мести, рассказали «Известиям» в апреле жертвы подобных акций. Как правило, акция выглядит как доставка анонимных посылок: курьер приносит человеку всё что угодно — от похоронного венка на день рождения до роя пчел. Это стало своего рода дистанционным террором, к которому прибегают злоумышленники, чтобы отомстить оппоненту или просто оказать на него психологическое воздействие.

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