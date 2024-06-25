Муть, Учма и Синяя Борода: в Москве вручили «Золотую маску»

ХХХ Национальная театральная премия «Золотая маска» выбрала лучших по итогам сезона 2022–2023 годов. После ротации руководства она получила полную перезагрузку и обратила внимание на Восток. В лидеры вырвались музыкальные театры Перми и Екатеринбурга, сместив с пьедестала Москву и Питер. «Известия» поздравили победителей и узнали у Владимира Машкова, какие перемены ждут «Золотую маску» в будущем.

Смена руководства

Когда пост главы Союза театральных деятелей в конце 2023 года занял худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, на его же плечи упала и «Золотая маска». Тогда народный артист сказал, что фестиваль утратил доверие государства и спонсоров и теперь перед СТД стоит задача коллегиально, обсудив все проблемы, это доверие вернуть.

Национальную театральную премию и фестиваль ждало переформатирование. Вслед за прежним руководством в лице главы АНО «Золотая маска» Марии Ревякиной ушла часть спонсоров. Объемы государственного финансирования заставили отказаться от гастролей спектаклей-номинантов в Москве. Жюри выезжало в регионы, чтобы оценить работы.

— Были сложности, но мы справляемся, — сказал Владимир Машков. — Это большое событие, премия снова в Союзе театральных деятелей. Мы нашли деньги, и со следующего года спектакли номинанты будут привозить в Москву. В этом году наше уважаемое жюри проехало более 400 тыс. км. Посмотрели спектакли на оригинальных сценах, где они представляются.

Из новшества — день вручения «Золотой маски» стал Днем открытых дверей в столичных театрах. Как заверил Машков, в следующем году зрителей будут ждать во всех театрах страны.

Клоуны и карнавал рулят

День награждения ознаменовался новыми традициями. Для создания праздничной атмосферы до начала церемонии вручения наград «Золотая Маска» устроила карнавал на Старом Арбате. Костюмированная колонна уличных театров и молодых артистов прошла по пешеходной улице. Стартовав от Бульварного кольца, шествие финишировало у Театра им. Евгения Вахтангова. Получился яркий театрализованный пролог. Актеры были в костюмах из спектаклей, с декорациями, созданными специально для шествия. На Арбате был микст героев из разных эпох.

В этот же день московские театры открыли двери для всех желающих.

На торжественную церемонию объявления лауреатов премии собрались коллективы и театральные деятели со всей страны.

На конкурс было заявлено 1166 спектаклей, созданных в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. 115 из них вошли в лонг-лист. В итоговой программе было представлено 50 спектаклей из 40 театров. Они и претендовали на «Золотые маски».

Наградами отметили работы в категориях: драма, опера, оперетта, мюзикл, балет, театр кукол. А режиссеры, художники, актеры, драматурги, композиторы числом 184 ждали «Маску» в частных номинациях.

— Мы отбирали номинантов, в первую очередь руководствуясь профессиональными критериями: насколько они грамотны, талантливы, как они соединены в целостное театральное действие, каковы актерский ансамбль, сценография, драматургический материал (если это современная пьеса), — рассказал «Известиям» член экспертного совета «Золотой маски», главный редактор журнала «Сцена» Дмитрий Родионов. — Мы отобрали максимальное количество номинантов для жюри. Им будет сложно. Есть равно талантливые спектакли, как в провинции, так и в столице. Это очень радует. А еще радует то, что в провинциальных театрах много талантливых актеров. Даже скучная, малоинтересная постановка может существовать только благодаря актерскому дарованию.

Как заметил эксперт, бэкграунд у региональных артистов очень разный. Кто-то из них окончил столичные вузы, а некоторые пришли из самодеятельности. Так же и с театрами: у одних есть государственная поддержка, а у других нет даже своего здания. Но от этого коллективы, в них работающие, не становятся менее талантливыми. Картина по стране очень разнообразная. И много где есть искры истинного, живого русского театра. Много и посредственного, случайного.

Жюри, оценивавшее номинантов, профессиональное, но порой с диаметрально противоположными взглядами на искусство. Их диалог и аргументация не даст проскочить случайности. Тем интереснее результат их обсуждений.

Фокус на Урал

Церемонию открыли клоуны из спектакля Театра Олега Табакова «Смертельный номер» — Рыжий, Белый, Черный и Длинный.

Голос Марианны Шульц объявлял имена номинантов. Начали с театров кукол. Призы в этой категории поедут в Чебоксары и Казань. Рекордсменом стал «Авиатор» Татарского театра кукол «Экият». Этот же спектакль Ильгиза Зайниева признали лучшим.

Церемония была бодрой. Машков всех выходящих на сцену напугал будильником. Кто перебирал лимит времени, тому сигнализировали.

В оперетте-мюзикле актрис, достойных награды, не нашлось. Как не отметили и режиссера. А лучшим дирижером стал Кирилл Бузлуков за спектакль «Сонная лощина» из «Театр-Театр», Пермь. Жюри посчитало, что спектакль Музыкального театра из Красноярска «Орел и ворон» достоин «Золотой маски».

В категории «Балет» среди лучших танцовщиков выделили всего двоих, и оба из Екатеринбурга. Александр Меркушев получил «Маску» за спектакль «Павильон Армиды» екатеринбургского театра «Урал Опера Балет». Хоть балерин было больше в женской номинации, ни одной «Маска» не досталась. Жюри не смогло сделать выбор. Как не нашлось лучшего дирижера. А вот среди постановщиков наградили Вячеслава Самодурова с его спектаклем «SEXTUS PROPERTIUS» в театре «Урал Опера Балет». Эта же постановка была названа лучшей в номинации «Балет». Приз победителю вручил сопредседатель премии, худрук Большого и Мариинки, народный артист России Валерий Гергиев. Маэстро, руководящий двумя лучшими сценами страны, явно был рад, что у его артистов есть достойные конкуренты в регионах.

В опере лучший исполнитель — Вячеслав Сулимский. Он выходит в спектакле «Бал-маскарад» Театра оперы и балета имени Чайковского. Хотя артист поет на сцене Мариинки и Большого, заметили его работу в Перми. Лучшая певица тоже оттуда. И дирижер из этого театра. Только его работа отмечена за спектакль «Замок герцога Синяя Борода», как и работа художника в нем же.

«Золотую маску» за лучший спектакль в опере не вручили.

Лучший «Спектакль эксперимент» создали в селе Учма. Группа из семи человек из местного музея придумала постановку «Охотинские. Мужской род». В ней нет профессиональных актеров. На сцену выходят 30 деревенских мужчин. Учма в номинации обошла такого гранда, как Александринка.

Мэтр и новички

Самые ожидаемые награды — в категории «Драматический театр». Здесь и претендентов в каждой номинации под два десятка. Лучшая мужская роль второго плана — Вячеслав Поляков из Национального театра Карелии из Петрозаводска, спектакль «NORA, НОРА». Алан Албегов — «Король Лир», Северо-Осетинский театр им. В. Тхапсаева, Владикавказ.

Среди актрис отметили Софью Андрееву, «Опера нищего», театр «Суббота», Санкт-Петербург, и Илону Маркарову, «Крысолов», «Театро Ди Капуа», Санкт-Петербург.

Также наградами отмечены «Чехов-центр», Южно-Сахалинск, Татарский театр им. Г. Камала, Казань. А лучшие художники-постановщики в РАМТе. За спектакль «Леопольдштадт» отметили Виктора Архипова, Лилию Баишеву и скончавшегося два года назад Станислава Бенедиктова.

Лучшая работа режиссера в драматическом театре выбиралась из 22 претендентов! При этом Петр Шерешевский трижды соревновался сам с собой. Жюри выделило три его спектакля.

А приз получил мэтр — Лев Додин, «Чайка», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург.

«Золотую маску» получила актриса этого театра Лиза Боярская. Она поблагодарила своего учителя, призналась ему в любви и напомнила залу, что 14 мая Лев Абрамович отметил 80-летие. «Маска» — прекрасный подарок юбиляру. А в финале церемонии актриса поднялась на сцену за собственной наградой. Ее дуэт с Игорем Черневичем в «Чайке» жюри удостоило спецприза.

Лучший спектакль малой формы — «Генерал и его семья», Театр им. Евг. Вахтангова. Эта же постановка Светланы Земляковой была отмечена на недавно прошедшей в Большом театре церемонии вручения XXII Московской театральной премии «Гвоздь сезона» Союза театральных деятелей России, получила награду — «Большой хрустальный гвоздь».

А главную «Золотую маску» вручили создателям спектакля «Муть. Мухаджиры», Татарский театр им. Г. Камала. Для Казани эта премия стала урожайной.

Как заявил «Известиям» Владимир Машков, «Золотая маска» этого года вернула утраченное доверие.

— Если бы не удалось, мы бы не смогли провести эту церемонию. ПАО «Сбербанк» поддержало нас, и министерство культуры подключается к деятельности СТД, и Президентский фонд культурных инициатив обратил на нас внимание. Шаги в этом направлении делаются. Нас слышат и понимают.

А еще председатель СТД России высказал смелое предложение, чтобы у «Золотой маски» появился дом.

— У нас есть мечта, чтобы на своей сцене целый год шли лучшие спектакли фестиваля. Также здесь могли бы проводиться мастер-классы, обучающие программы, — сказал Владимир Машков.

Вероятно это не только мечта, и, скорее всего, у этой идеи будет реализация, будем следить за новостями.