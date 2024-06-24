Международная боксерская федерация сняла санкции с российского бокса
Международная боксерская федерация (IBF) сняла санкции с российского бокса, а также вернула спортсменов из России в свои рейтинги. Об этом в понедельник, 24 июня, объявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.
Российские боксеры теперь снова смогут занимать позиции в топ-15 лучших на планете по версии IBF, отмечается в сообщении.
«Первые изменения в рейтингах уже вступили в силу — боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский <...> занял 13-ю позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе», — сообщается в Telegram-канале компании.
Решение о снятии санкций приняли в середине июня.
В декабре 2022 года россиян и белорусов восстановили в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Там подчеркнули, что спортсмены не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту.