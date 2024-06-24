На Земле становится жарче из-за смены климата

Температура воздуха в турецком городе Шанлыурфа превысила +50 °С. От аномальной погоды в регионе страдают и люди, и животные, передает телеканал «Известия». В Саудовской Аравии из-за сильной жары погибло более 1 тыс. человек. С 14 по 19 июня в Мекке воздух прогревался до +51 °C. Крайне высокую температуру ученые фиксируют по всей планете. В конце мая температура воздуха в мексиканском городе Сан-Хуан-Баутиста-Валье-Насьональ, составила +47 °C. Показатель стал самым высоким за всю историю региона. На прошлой неделе до рекордных значений прогрелся воздух и в пустыне Сонора. Там зафиксировали температуру +51 °C. С 10 по 16 июня экстремальную жару переживало население средиземноморских стран.

Столбики термометров поднимались выше +37 °C в Греции, Турции, Болгарии, Египте, Италии, Ираке и Сирии. В Индии аномально жаркая погода продолжается с мая. В Нью-Дели была зафиксирована температура +52 °C. Волны сильной жары сопровождаются человеческими жертвами по всему миру. Причиной глобальных изменений называют антропогенную деятельность.

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