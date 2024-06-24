Реклама
Прямой эфир
Общество
Открытое горение в многоэтажном офисном здании во Фрязино ликвидировано
Экономика
В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
Мир
CNN отключил пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа во время интервью
Политика
Песков заявил о проработке возможности встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Захарова сообщила о разработке РФ ответных мер на запрет ЕС доступа к ряду СМИ
Экономика
Миссия РФ в ЕС назвала 14-й пакет санкций ударом по евробизнесу
Мир
Штаб Трампа рассказал о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году
Общество
Потушившего свечи в московском храме мигранта отправят на лечение
Спорт
Международная боксерская федерация сняла санкции с российского бокса
Общество
На «Кухню на районе» составили протокол за нарушение санитарных норм
Мир
Госдеп после ударов ВСУ по Крыму заявил о сожалении из-за жертв среди гражданских
Общество
Пострадавших во время атаки ВСУ севастопольцев доставили в НИИ Склифосовского
Мир
В Техасе после запрета абортов младенческая смертность выросла на 13%
Общество
Севастопольцам с пострадавшими от атаки детьми выплатят по 100 тыс. рублей
Мир
Госдеп объяснил невозможность признать РФ спонсором терроризма
Происшествия
В городе Батайске Ростовской области неизвестный утроил стрельбу на улице
Мир
Финляндия открыла судоходство по Сайменскому каналу до 31 декабря
Сюжет:

В Госдуме ответили на угрозы Киева мирной жизни в Крыму

Депутат Чепа обвинил руководство Украины в шантаже после слов Подоляка о Крыме
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угроза для мирной жизни в Крыму, которую огласил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, не останется без ответа. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в понедельник, 24 июня.

К ответу также будут призваны те, кто виновен в атаках на полуостров, подчеркнул он.

«Эти угрозы — шантаж. Шантаж власти, шантаж населения. Очевидно, американцы понимают, что сегодня условия переговоров для них достаточно слабые, тех результатов, которые планировались, они не достигли. Потому теперь делаются попытки изменить ситуацию: запугать народ, запугать руководство страны. Так же как и санкции изначально были нацелены на то, чтобы создать противостояние общества и руководства страны, но получилось всё наоборот», — сказал Чепа в разговоре с Lenta.Ru.

По словам политика, Россия будет противостоять всем угрозам, а также выявит всех, кто был причастен к ударам по Севастополю и гибели мирного населения.

«Будут названы виновные. Те, кто запускал беспилотники с территорий стран НАТО, кто направлял ракеты. Мы понимаем, чьи спутники ведут управление этими действиями, и когда-то призовем их к ответу», — подчеркнул депутат.

Сделано США: как готовилась и кем управлялась ракетная атака на жителей Севастополя
Запад руками Киева развязывает против России террористическую войну, уверены эксперты

Ранее в этот день Подоляк назвал Крым большим военным лагерем. Он заявил, что в Крыму якобы «не может быть никаких пляжей и туристических зон», а также других «признаков мирной жизни», передает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю накануне, 23 июня. Погибли четыре человека, 151 пострадал. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Еще в апреле глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что атаки ВСУ на мирный Крым с использованием ракет ATACMS являются проявлением самых варварских форм терроризма. По его словам, украинская армия бьет ракетами туда, куда хочет, «ни на что не оглядываясь».

Также в феврале начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) опубликовал видеообращение, в котором пообещал «новые сюрпризы» в Крыму, а также предостерег граждан РФ пользоваться Крымским мостом.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал его заявления форменным нацизмом и подчеркнул, что такие, как Буданов, недолго смогут прятаться за спинами украинцев и однажды ответят за свои преступления.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024