В Госдуме ответили на угрозы Киева мирной жизни в Крыму

Угроза для мирной жизни в Крыму, которую огласил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, не останется без ответа. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в понедельник, 24 июня.

К ответу также будут призваны те, кто виновен в атаках на полуостров, подчеркнул он.

«Эти угрозы — шантаж. Шантаж власти, шантаж населения. Очевидно, американцы понимают, что сегодня условия переговоров для них достаточно слабые, тех результатов, которые планировались, они не достигли. Потому теперь делаются попытки изменить ситуацию: запугать народ, запугать руководство страны. Так же как и санкции изначально были нацелены на то, чтобы создать противостояние общества и руководства страны, но получилось всё наоборот», — сказал Чепа в разговоре с Lenta.Ru.

По словам политика, Россия будет противостоять всем угрозам, а также выявит всех, кто был причастен к ударам по Севастополю и гибели мирного населения.

«Будут названы виновные. Те, кто запускал беспилотники с территорий стран НАТО, кто направлял ракеты. Мы понимаем, чьи спутники ведут управление этими действиями, и когда-то призовем их к ответу», — подчеркнул депутат.

Ранее в этот день Подоляк назвал Крым большим военным лагерем. Он заявил, что в Крыму якобы «не может быть никаких пляжей и туристических зон», а также других «признаков мирной жизни», передает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю накануне, 23 июня. Погибли четыре человека, 151 пострадал. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Еще в апреле глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что атаки ВСУ на мирный Крым с использованием ракет ATACMS являются проявлением самых варварских форм терроризма. По его словам, украинская армия бьет ракетами туда, куда хочет, «ни на что не оглядываясь».

Также в феврале начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) опубликовал видеообращение, в котором пообещал «новые сюрпризы» в Крыму, а также предостерег граждан РФ пользоваться Крымским мостом.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал его заявления форменным нацизмом и подчеркнул, что такие, как Буданов, недолго смогут прятаться за спинами украинцев и однажды ответят за свои преступления.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.