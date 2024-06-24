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Участников террористического сообщества из Дагестана осудили до 20 лет колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Четыре члена террористической ячейки из Дагестана приговорены к лишению свободы на срок от восьми до 20 лет. Об этом 24 июня сообщили в Южном окружном военном суде.

«Установлено, что, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии по Республике Дагестан, подсудимые добровольно вступили и участвовали в террористическом сообществе», — говорится в сообщении суда в его Telegram-канале.

Следствие выяснило, что в террористической ячейке, в которую входили Башир Дибирасулаев, Ислам Ахмедов, Амирхан Акмурзаев и Ислам Алиев (все четверо включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), были установлены общие правила поведения. Участники сообщества распространяли террористическую идеологию среди других заключенных, изучали практики терроризма и литературу, признанную экстремистскими материалами, а также скрыто искали и хранили такие материалы.

Кроме того, в разное время Дибирасулаев, Акмурзаев и Алиев становились старшими среди участников террористического сообщества и проводили занятия по изучению радикальной идеологии, а также демонстрировали другим членам ячейки экстремистские видеозаписи и призывали заниматься терроризмом после освобождения из заключения.

В 2019 году Дибирасулаев, возглавляя сообщество, разрабатывал планы его деятельности и распределял роли участников, а также вместе с Ахмедовым привлек одного из осужденных к вступлению в ячейку.

Южный военный суд признал Дибирасулаева и Ахмедова виновными в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»), а Акмурзаева и Алиева — по ст. 205.4.

Дибирасулаев приговорен к заключению в колонии строгого режима на 20 лет, Ахмедов — на 12 лет, Акмурзаев — на 8 лет, а Алиев — на 10 лет и шесть дней, и он также обязан заплатить штраф в размере 6 тыс. рублей.

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Ранее, 18 июня, три пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), действующей в Сирии, были осуждены в РФ, их приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Они были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Забайкальском крае, Республике Дагестан и Ямало-Ненецком автономном округе.

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