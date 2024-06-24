В Сочи установили рекорд России по массовой медитации
Массовая медитация, в которой приняли участие более 1,6 тыс. человек, прошла в парке «Ривьера» в Сочи. Практика вошла в Книгу рекордов России по числу участников, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта в понедельник, 24 июня.
Для установления рекорда была организована онлайн-трансляция из разных городов. В рамках мероприятия гостям предоставили различные услуги: тематические товары, массаж, зоны отдыха, эквилибристика и здоровье.
Как отмечает ИА KrasnodarMedia, одна из главных целей мероприятия — популяризация духовных практик.
Ранее психолог рассказала, что медитация положительно влияет как на психологическое, так и на физическое состояние человека. При этом каждый может найти свой подход к медитациям и включить их в свою жизнь для достижения внутренней гармонии.