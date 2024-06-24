Россия стала крупнейшим рынком для экспортных авто из Китая
С января по май 2024 года Китай экспортировал 2,45 млн автомобилей на другие рынки, а Россия стала лидером по ввозу автомобилей из КНР, сообщает 23 июня CarNewsChina со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).
Так, за первые пять месяцев текущего года в РФ из Китая было поставлено 372,5 тыс. автомобилей. Это почти в вдвое больше, чем отправилось в Мексику, которая находится на второй позиции с результатом 190,6 тыс. единиц. Следом идут Бразилия (159,6 тыс. ед.), Бельгия (124 тыс. ед.) и ОАЭ (114,5 тыс. ед.).
Что касается автомобилей на «новой энергии» (NEV, электромобили и гибриды), то в первой пятерке расположились Бразилия, Бельгия, Великобритания, Мексика и Таиланд.
В 2023 году Китай экспортировал 5,22 млн автомобилей, что на 57,4% больше, чем годом ранее. Стоимость вывезенных из КНР автомобилей с января по май 2024 года достигла $46,4 млрд, средняя цена машины составила $19 тыс. (уровень 2023 года).
24 июня автоэксперт Дмитрий Ласьков рассказал, что сильная сторона массовых китайских кроссоверов, которые стоят до 3 млн рублей, заключается в хорошей городской динамике езды. Практически все автомобили этого класса оснащаются турбомоторами объемом 1,5 или 1,6 литра и мощностью около 150 л.с. в городе раскрывается их высокая эластичность.
До этого, 3 июня, автоэксперт Максим Рязанов заявил, что автомобили марок FAW, JAC и Tank оказались самыми дорогими в ремонте среди китайских моделей в России. Основная часть моделей, произведенных в Китае, не требует больших вложений в обслуживание, чем и объясняется их популярность у россиян, отметил он.