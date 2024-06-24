Автоэксперт назвал сильную сторону массовых кроссоверов из Китая
Сильная сторона массовых китайских кроссоверов, которые стоят до 3 млн рублей, заключается в хорошей городской динамике езды. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Ласьков, сообщает Motor.ru 24 июня.
Практически все автомобили этого класса оснащаются турбомоторами объемом 1,5 или 1,6 литра и мощностью около 150 л.с. Преимущество таких моторов над более объемными, но без наддувными агрегатами проявляется в городе, где раскрывается их высокая эластичность. Другими словами, автомобиль способен энергично ускориться практически независимо от того, с какой скоростью и на какой передаче он движется, и с какой трансмиссией работает (с вариатором или «роботом»).
Впрочем, как отметил эксперт, большинство таких китайских автомобилей при старте с места имеют ощутимую задержку (из-за защиты сцеплений робота или ремня вариатора от перегрузки, а также по причине эконастроек педали акселератора).
«Современные европейские, японские и корейские модели, так же как «китайцы», используют высокоэффективные наддувные двигатели, но на нашем рынке в настоящий момент эти автомобили не представлены. Поэтому можно сказать, что именно китайские кроссоверы стали входным билетом массового российского водителя в мир доступных, но шустрых автомобилей», — указал специалист.
Ранее в этот день автоэксперт Валерий Антюфьев заявил, что самыми проблемными кроссоверам являются автомобили марок Land Rover, Peugeot и Nissan. По его словам, с частыми неисправностями, высокой стоимостью обслуживания и дорогостоящим ремонтом сталкиваются владельцы внедорожников Land Rover Discovery 2004–2017 годов выпуска.
3 июня автоэксперт Максим Рязанов заявил, что автомобили марок FAW, JAC и Tank оказались самыми дорогими в ремонте среди китайских моделей в России. Основная часть моделей, произведенных в Китае, не требует больших вложений в обслуживание, чем и объясняется их популярность у россиян, отметил он.