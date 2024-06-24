Reuters сообщило о гибели 22 человек в результате взрыва на заводе в Южной Корее
По меньшей мере 22 человека погибли в результате взрыва и последовавшем за ним пожаре на заводе по производству литиевых аккумуляторов в Южной Корее. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает информационное агентство Reuters.
«Пожар начался после того, как на складе, где хранилось около 35 тыс. литиевых батарей, прогремел мощный взрыв», — цитирует агентство слова корейского пожарного Ким Джин Ёна.
Среди погибших 18 китайских рабочих и один лаосец. Гражданство еще одного погибшего пока не подтверждено, заявил Ён.
Предприятие расположено на территории крупнейшего в стране промышленного города Хвасон в 90 км к западу от Сеула. По заявлению корейских властей, завод принадлежит компании Aricell, которая специализируется на производстве литиевых энергоячеек.
«Материалы для аккумуляторов, такие как никель, воспламеняются очень быстро. <…> Поэтому времени на реагирование пожарных нарядов зачастую не хватает», — отметил Джин Ён. Пожарный добавил, что команде спасателей удалось локализовать территорию возгорания и начать поиск пять пропавших без вести работников завода.
Ранее в этот день сообщалось о сильном пожаре на промышленном предприятии недалеко от шотландского города Глазго. Пожар спровоцировал серию взрывов. Первые сообщения поступили примерно в 21:30 (23:30 по мск) 23 июня. Для ликвидации были привлечены 10 единиц техники. О погибших и пострадавших не сообщалось.