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VK открыла прием заявок на гранты для блогеров и учреждений культуры

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Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков
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Компания VK начала прием заявок на цифровые гранты в размере до 1 млн рублей, которые смогут получить блогеры, музеи, театры, выставочные залы, порталы, арт-пространства и другие учреждения из сферы культуры. Об этом в компании сообщили 24 июня.

Грантовая программа VK была запущена в начале 2024 года и состоит из двух этапов. Участники первого получили денежные гранты на создание контента, а во втором, который открылся сейчас, победители получат цифровую поддержку на продвижение своих материалов в социальной сети «ВКонтакте». Общий фонд этого проекта на 2024 год достигает более 60 млн рублей.

«Количество заявок и высокое качество проектов по итогу первого этапа программы подтвердили, что она востребована. Уверены, второй этап позволит еще большему количеству не только крупных культурных институций, но и региональных проектов и авторов со всей России обеспечивать своим подписчикам интересный и качественный контент», — отметила директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева.

Чтобы получить цифровой грант, участники второго этапа должны иметь юридическое лицо или статус индивидуального предпринимателя, а также открытое сообщество во «ВКонтакте», на которое подписаны более 1 тыс. человек. Кроме того, в сообществе должны регулярно появляться новые публикации. Победителей выберут представители культурной сферы и эксперты VK.

По итогам первого этапа на гранты компании VK было подано 694 заявки, и денежную поддержку для создания контента получили 26 культурных институций и авторов. Также было выдано три гранта в специальной номинации.

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Ранее, 18 июня, в VK сообщили, что в девяти городах РФ с 9 по 16 июня работали мультимедийные инсталляции, приуроченные ко дню России. Помимо этого, компания организовала на праздничных площадках флешмобы, мастер-классы, практикумы и лекции.

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