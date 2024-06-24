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Путин подписал указ о преобразовании военных округов из объединений в управления

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Российские военные округа преобразуют из стратегических объединений в управления. Это следует из указала президента России Владимира Путина, опубликованного 24 июня на портале правовой информации.

«Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа)», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, указ предусматривает уточнение ряда задачи и функций военного округа как стратегического территориального объединения. Отмечается, что проект указа был подготовлен из-за изменения организационно-штатной структуры армии.

На данный момент в России четыре военных округа: Центральный, Западный, Южный и Восточный.

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Ранее, 26 февраля, Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО). Этим же указом глава государства включил Донецкую Народную Республику (ДНР), Луганскую Народную Республику (ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области в состав Южного военного округа.

Впервые о планах Минобороны создать два новых военных округа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал на заседании коллегии ведомства в декабре 2022 года. В свою очередь, Путин в декабре 2023 года пояснил, что РФ вынуждена воссоздавать ЛВО из-за вступления Финляндии в НАТО.

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