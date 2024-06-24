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Прокуратура пригрозила уголовным делом рэперу Моргенштерну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента может быть возбуждено в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в России). Об этом 24 июня сообщили в столичной прокуратуре.

Установлено, что исполнитель был дважды в течение года привлечен к административной ответственности по факту нарушения порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст.19.34 КоАП РФ). При этом он продолжил распространение в соцсетях материалов и сообщений без указания того, что они созданы физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ход процессуальных проверок на контроле прокуратуры Москвы.

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Ранее, 21 июня, прокуратура пригрозила певице Елизавете Гырдымовой (признана иноагеном в России), известной как Монеточка, уголовным преследованием за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. 20 июня на Монеточку составили новый административный протокол по статье о нарушении порядка деятельности иноагентов.

В 2022 году бывший топ-менеджер ликвидированного ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) выразил поддержку убийств россиян в ходе специальной военной операции на Украине. В эфире YouTube-канала «Популярная политика» он поблагодарил украинскую армию за убийства российских военнослужащих и за то, что они тем самым выполняют «санитарную функцию».

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