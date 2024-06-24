Экономист оценил планы Минфина разрешить арендодателям получать налоговый вычет

Планируемое расширение круга лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет, сравняет в условиях налогообложения обычных физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом 24 июня «Известиям» заявил к.э.н, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

Ранее в Минфине рассказали «Известиям», что с 2025 года власти хотят расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о россиянах, не зарегистрированных в качестве ИП, но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность.

«Мера, безусловно, полезна и направлена на достижение налоговой справедливости: в России долгое время было невозможно учитывать расходы физическим лицам, которые не являются ИП, однако их доходы при этом подлежат налогообложению на общих основаниях. Введение возможности учитывать расходы, непосредственно связанные с извлечением доходов, позволит устранить эту несправедливость и сравнять в условиях налогообложения обычных физических лиц и ИП. В большей степени эта мера должна коснуться тех, кто сдает имущество в аренду, не являясь самозанятым. В том числе она должна коснуться тех, кто сдает в аренду имущество, находящееся за рубежом, что позволит снизить налоговую нагрузку при наличии существенных расходов», — сказал Косов.

Также изменения затронут тех физических лиц, кто осуществляет нерегулярную деятельность, сопряженную с несением расходов, указал эксперт.

«Например, если у человека хобби — изготовление игрушек, но их продажа случается редко и в качестве индивидуального предпринимателя регистрироваться нет причин, то при наличии существенных расходов применение общей системы налогообложения может оказаться выгоднее, чем быть самозанятым без возможности учитывать расходы. В целом возможность вычитать расходы и облагать налогом прибыль, а не выручку, отвечает и сложившейся мировой практике. Это ощущается более справедливым и действительно может побудить людей выйти из тени и легализовать», — подчеркнул он.

Председатель комитета по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения Московского регионального отделения «Деловая Россия» Наталья Демченко указала в беседе с «Известиями», что для получения профессионального вычета можно предъявить только те расходы, которые связаны с получением доходов.

«При проверке налоговики будут изучать, точно ли предъявленные расходы связаны с предпринимательской деятельностью. Поэтому нужно быть готовым обосновать каждую указанную трату. Для получения вычета нужно в срок до 30 апреля следующего года подать в налоговую по месту жительства декларацию 3-НДФЛ за предыдущий год, приложить к ней документы, которые подтверждают размер и состав расходов, и указать реквизиты банковского счета для получения вычета», — сказала она.

20 июня Государственная дума на заседании приняла в I чтении законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ, будут направлены на поддержку семей с детьми, пенсионеров и ветеранов. Кроме того, эти средства будут использоваться для финансирования новых нацпроектов, строительства инфраструктуры, жилья, дорог и развитие наукоемких отраслей и сферы высокий технологий, добавил он.