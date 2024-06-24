Российские военные с помощью БПЛА уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР) для прикрытия продвижения российской пехоты. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Крайний раз я работал в районе Шевченко. Задача была поддержать пехоту, отработать по опорному пункту. Задачу выполнили. Все «птички» у меня 100% залетели в цель. Вэсэушники, которые живые остались, они позицию бросили, убежали», — поделился командир взвода с позывным Вал.

Также еще один российский военнослужащий рассказал, что с помощью FPV-дрона был уничтожен танк ВСУ похожий на Leopard. Он отметил, что техника стояла глубоко в тылу, и расстояние до нее составляло примерно 18 км. Военный заявил, что дрон залетел четко под башню танка, после чего машина загорелась.

«Если скотч заканчивается, мы крепим боеприпас на стяжки. Не так сильно много времени занимает. Обычно сборка одного дрона у меня занимает меньше пяти минут», — рассказал инженер с позывным Рико.

Он отметил, что имеет такой позывной неслучайно. У него, как и у одноименного персонажа из мультика, есть всё, что нужно, в любой момент времени.

Ранее, 23 июня, Минобороны РФ сообщало, что бойцы группировки войск «Восток» из Забайкалья начали активно использовать кроссовые мотоциклы для захвата позиций противника. Ведомство также предоставило кадры тренировки штурмовиков на копиях опорных пунктов ВСУ с использованием мотоциклов для захвата вражеских пунктов под Угледаром.

До этого, 22 июня, сообщалось, что мотострелки ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ. Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрыли в лесополосе опорный пункт украинских боевиков. По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажу БМП-3. В течение нескольких минут экипаж выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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