Сердечный ритм: кардиохирург Лео Бокерия пригласил гостей на юбилей

Благотворительный концерт «Среди СВОих», приуроченный к 20-летию общественной организации «Лига здоровья нации», прошел 22 июня в международном Доме музыки. Поздравления от коллег, друзей и пациентов принимал ее президент главный кардиохирург страны, академик Лео Бокерия. Он возглавляет лигу, которую и основал, вот уже 20 лет. «Известия» побывали на юбилее и поздравили виновников торжества вместе с Владимиром Спиваковым и Хиблой Герзмавой.

Национальная гордость

Даже в юбилей Лео Бокерия не забывает про филантропию. Праздник носил благотворительный характер — для госпиталя Вишневского собрали деньги и передали реабилитационное оборудование. И концерт, на который «Лига здоровья нации» пригласила гостей, был бесплатным. Волонтеры в парадной униформе встречали зрителей у входа в Светлановский зал Дома музыки.

Врачи, ученые, спортсмены, политики, представители новых регионов России, участники СВО и их семьи собирались в фойе. И до начала праздничного концерта все хотели пожать руку Лео Бокерии, поздравить, поблагодарить, а самые напористые даже смогли сделать фото на память.

Академик, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Главный кардиохирург Института имени Бакулева известен всей стране. Академик РАН, МАН, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель множества титулов и наград. В этот день Лео Бокерия принимал поздравления от ректора МГУ Виктора Садовничего, от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, от врачей из Донецка. Но больше всего Лео Антонович радовался встрече с детьми. Им он ни в чем не отказывал. Интересовался, всё ли у них хорошо, как они учатся, с кем пришли на праздник.

«Чем здоровее нация, тем больше детей, — уверен Лео Бокерия. — Дети — это процветание, это наше будущее. Надо работать над демографией нашей страны. И начинать с себя».

Лео Бокерию собравшиеся называли не иначе как «национальное достояние».

«Разве есть такой уголок в России, где бы Лео Антонович не оперировал? — сказала сенатор от Белгородской области Жанна Чефранова. — «Лига здоровья нации» делает всё, чтобы увеличилась продолжительность жизни в нашей стране. Хочется, чтобы поскорее средний возраст был 80 и более лет».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сколько захочет человек, столько и будет жить, — добавил Лео Бокерия. — Сегодня в нашей стране, а особенно в Москве, есть все условия, чтобы избавиться от любого недуга. Надо только не бояться медиков».

И тут же доктор рассказал «Известиям», как он умеет отключать сердце на два часа во время операции.

— Никто еще не жаловался, — улыбается Лео Бокерия. — Мы в Бакулевском институте в год делаем несколько тысяч операций на открытом сердце. У нас великая медицина!

Начальник Республиканского центра здоровья ДНР Татьяна Ёжикова знакома с академиком с 2017 года. У Бокерии она учится, набирается опыта. И знания, полученные в Москве, очень нужны жителям Донбасса. Как говорит доктор, все заболевания обостряются из-за стресса, в котором живет регион.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Ежедневные обстрелы, экономическая блокада, с 2014 года Киев лишал нас воды, света, — рассказала Татьяна Ёжикова. — И если кто-то еще не заметил, то мы видим: война на Донбассе против славянского народа и православия идет уже десять лет. Я из Горловки каждый день езжу на работу в Донецк, туда и обратно. Обстрелы не прекращаются.

Несмотря на это, медики делают свою работу, занимаются профилактикой заболеваний. Выездные бригады медиков обследуют население, несмотря на кадровый дефицит. Открыта программа «2 тысячи шагов». Если для москвичей пройти 10 тыс. шагов в день не проблема, то жителям Макеевки, Горловки, Донецка в условиях боевых действий усилия в пять раз меньше нормы сродни подвигу. На какую прогулку пойти, когда рвутся снаряды?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Татьяна Ёжикова сама только восстановилась после ранения, которое получила 11 апреля. Дрон влетел в гражданский автомобиль, на котором она и ее друзья ехали на работу. Но даже в трудные времена спасением для людей остается искусство и музыка.

Пустились в пляс

Вели юбилейный концерт народные артисты России Ирина Егорова и Артем Каминский. Открыл программу Большой детский хор радио и телевидения. Попурри из песен Владимира Шаинского, Юрия Энтина, Евгения Крылатова, Геннадия Гладкова задало вечеру праздничную ноту. Зал улыбался и подпевал детям.

А затем на сцену вышел легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Бравые офицеры в парадных белых кителях грянули «Несокрушимая и легендарная». Исполнили песни военных лет. И казалось, что к сотне поющих на сцене добавилось еще несколько сотен сидящих в зале. Слова песен зрители знали и без стеснения подпевали: «Три танкиста, три веселых друга», «Мы — армия народа», «Марш артиллеристов», «Марш авиаторов», «Солдаты в путь». И, конечно, фирменную «Калинку», которую знают во всем мире. Солировал народный артист Вадим Ананьев. Его за рубежом называют не иначе как Мистер «Калинка».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Затем на сцену вышла танцевальная группа александровцев. «Русская плясовая» с фирменными вращениями, прыжками известна как в России, так и за рубежом.

В концерте были и сольные исполнители — лауреат Международного конкурса имени Чайковского скрипач Равиль Ислямов, заслуженный артист России Авнэр Вэриус (скрипка), заслуженная артистка Калмыкии Юлия Яшкулова, лауреаты международных конкурсов пианисты Дарья Чайковская и Андрей Тубалов.

Завершился вечер концертной программой от камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова. С музыкантами на сцену вышла прима мировой оперной сцены Хибла Герзмава. Народная артистка России исполнила «Здравицу» Лео Антоновичу Бокерии. А Владимир Спиваков рассказал залу о многолетней дружбе с ним.

«Я знаю Лео Антоновича больше 20 лет, и однажды у нас приключилась одна история, — начал маэстро Спиваков. — На гастролях в Екатеринбурге ко мне после концерта подошла бедно одетая женщина. Она ничего не просила, только протянула письмо. Придя в гостиницу, я прочел его. В письме женщина рассказала, что ее шестому ребенку необходима операция на сердце в ближайшие полтора месяца. Я позвонил Лео в Институт Бакулева, что надо спасти мальчика. Ему 2 года 11 месяцев».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Спиваков подключил связи, нашли эту женщину, отвезли к Бокерии на операцию. Операция прошла великолепно. Через три года на гастролях в Екатеринбурге на концерт маэстро опять пришла эта женщина, но уже с сыном. Мальчик подарил Спивакову «Молитвослов», потому что папа у него священник. Затем выяснилось, что он хочет играть на скрипке. Владимир Теодорович взял над ним шефство. Привез инструмент из Парижа, устроил к лучшему педагогу. Позже подопечный сам поступил в консерваторию. И сейчас он играет в оркестре Владимира Спивакова. И соединил этих людей случай и Лео Бокерия.

После оваций зрительного зала на сцену вышел президент «Лиги здоровья нации», в руках у него был Орден детского сердца.

«Этот орден вручается крайне редко, только в случаях, которые потрясают», — сказал Лео Бокерия и прикрепил награду на смокинг Владимира Спивакова.

Собравшиеся пожелали долгих лет жизни «Лиге здоровья наций» и ее президенту. А тот, в свою очередь, сказал: если что, обращайтесь, даже не по лечению, просто посоветоваться.