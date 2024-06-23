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НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути
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НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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НОВАТЭК отправил по Северному морскому пути (СМП) первую в этом году партию сжиженного газа (СПГ). Об этом 23 июня стало известно из данных систем отслеживания судов, которые приводит РБК.

Отмечается, что перевозкой первой летней партии СПГ занимается танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll, который, в свою очередь, является частью флота проекта «Ямал СПГ». Свой порт он покинул еще 21 июня.

В издании подчеркнули, что начало летней навигации по Севморпути может позволить компании заняться поставками с проекта «Арктик СПГ – 2», который расположен на Гыданском полуострове. Отправка СПГ оттуда была запланирована на начало 2024 года, но так и не произошла из-за введенных США санкций.

Поддать газу: Европа наращивает потребление российского топлива
ЕС не планирует отказываться от поставок через Украину

Ранее, 16 июня, газета Financial Times (FT) сообщила, что поставки российского газа в Европу в мае впервые почти за два года превысили показатели газового экспорта США. По данным консалтинговой компании ICIS, российские трубопроводные поставки газа и перевозки сжиженного природного газа по морю превысили показатели США, составив 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине.

Ранее, 10 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители европейских правительств ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны ЕС через Украину на 2025 год. Один из обсуждаемых вариантов транзита — закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории.

Несмотря на то что газ из РФ закупают на европейском рынке, некоторые страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских государствах усугубился энергетический кризис.

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