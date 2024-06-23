Паводковая обстановка в Приморье может ухудшиться
В Приморье продолжают ликвидировать последствия сильных дождей. В результате стихии подтопленным оказался ряд территорий, сообщает телеканал «Известия». Наиболее сложная обстановка — в Дальнереченске. Cела Новокрещенка, Олон и Красный Яр отрезаны от Большой земли. Для жителей работают лодочные переправы. В Лесозаводском округе от воды пострадали около 50 участков, подтоплены погреба и подвалы домов. Сотрудники МЧС организовали работы по откачке воды, проводится установка водопропускных труб, насыпаются дамбы. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся. В начале следующей недели ожидается дальнейший подъем воды.
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