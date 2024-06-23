Три человека погибли в ДТП в Ставропольском крае
В Изобильненском округе Ставропольского края в результате лобового столкновения погибли три человека, еще один пострадал. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.
«По предварительным данным, 22 июня около 22:30 на 2-м км автодороги Изобильный – Спорный водитель автомобиля ВАЗ-21140 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hundai Accent», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что все участники ДТП — жители Изобильненского округа.
«В результате на месте происшествия скончались оба водителя и пассажирка отечественного автомобиля. Еще одна пассажирка ВАЗ доставлена в больницу», — добавили в инспекции.
Уточняется, что спровоцировал ДТП 27-летний водитель ВАЗ. Его за последние два года за нарушение ПДД привлекали к ответственности шесть раз.
«У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, назначены экспертизы», — добавили в сообщении.
Ранее в этот день сообщалось, что в Липецкой области трое взрослых и ребенок погибли в ДТП. Уточняется, что авария произошла у поворота на село Круглое около 22:00 22 июня. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.