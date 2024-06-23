СМИ сообщили о размещении в румынской деревне крупнейшей авиабазы НАТО в Европе

Румынская деревня Михайл-Когэлничану станет крупнейшей в Европе авиабазой НАТО. Об этом 22 июня сообщил телеканал BBC в статье американского корреспондента.

«Теперь это место [Михайл-Когэлничану], которое, казалось бы, никогда не может стать тем, чем является, будет крупнейшей авиабазой в Европе», — говорится в публикации.

Отмечается, что на авиабазе вскоре появятся эскадрилья румынских F-16, недавно купленных у Норвегии, а также беспилотники MQ-9 Reaper и военный городок, в котором будут размещаться военнослужащие военно-воздушных сил (ВВС) и военно-морских сил (ВМС) НАТО из 32 стран.

Ранее, 21 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с румынским министром иностранных дел Луминицей Одобеской назвал ключевой роль Румынии на восточном фланге НАТО. По его словам, Вашингтон с Бухарестом обсудили темы безопасности в Черном море.

В марте румынское телевидение сообщило, что на территории государства появится крупнейшая в Европе военная база НАТО. Она может быть развернута к 2040 году после расширения 57-й авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) страны имени Михаила Когэлничану.

Как отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Владимир Евсеев, создание крупнейшей военной базы НАТО в Румынии пока что является скорее планами, чем реальностью. По его словам, сейчас на территории страны находится боевая группа войск альянса численностью до 1,5 тыс. человек и в следующем году ее планируют увеличить до бригады в 4 тыс. военных. Специалист считает, что строительство «Михаила Когэлничану» предполагает развертывание именно этой бригады.