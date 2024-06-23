Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции рассказали о мести саудовского принца Байдену
Мир
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Венесуэлы
Мир
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Мир
СМИ сообщили о размещении в румынской деревне крупнейшей авиабазы НАТО в Европе
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще двух БПЛА ВСУ
Мир
Орбан назвал завершение конфликта на Украине одной из главных целей Венгрии
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Армия
Российские артиллеристы сорвали перегруппировку ВСУ на островах Днепра
Мир
Трамп заявил о втягивании Байденом США в третью мировую войну
Происшествия
Число уничтоженных в Брянской области БПЛА достигло 23
Спорт
Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и до +23 градусов в Москве 23 июня
Мир
На Украине раскрыли число ежедневно выезжающих из страны уклонистов
Спорт
Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще девяти дронов ВСУ
Мир
На свадьбе в азербайджанском Агстафе отравились 43 человека
Мир
Полиция задержала трех участников антиправительственной акции в Тель-Авиве

СМИ сообщили о размещении в румынской деревне крупнейшей авиабазы НАТО в Европе

BBC: в румынской деревне будет размещена крупнейшая авиабаза НАТО в Европе
0
Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Румынская деревня Михайл-Когэлничану станет крупнейшей в Европе авиабазой НАТО. Об этом 22 июня сообщил телеканал BBC в статье американского корреспондента.

«Теперь это место [Михайл-Когэлничану], которое, казалось бы, никогда не может стать тем, чем является, будет крупнейшей авиабазой в Европе», — говорится в публикации.

Отмечается, что на авиабазе вскоре появятся эскадрилья румынских F-16, недавно купленных у Норвегии, а также беспилотники MQ-9 Reaper и военный городок, в котором будут размещаться военнослужащие военно-воздушных сил (ВВС) и военно-морских сил (ВМС) НАТО из 32 стран.

В состоянии боеготовности: НАТО хочет прибегнуть к ядерному сдерживанию РФ
Альянс решил больше не скрывать некоторые свои решения

Ранее, 21 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с румынским министром иностранных дел Луминицей Одобеской назвал ключевой роль Румынии на восточном фланге НАТО. По его словам, Вашингтон с Бухарестом обсудили темы безопасности в Черном море.

В марте румынское телевидение сообщило, что на территории государства появится крупнейшая в Европе военная база НАТО. Она может быть развернута к 2040 году после расширения 57-й авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) страны имени Михаила Когэлничану.

Как отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Владимир Евсеев, создание крупнейшей военной базы НАТО в Румынии пока что является скорее планами, чем реальностью. По его словам, сейчас на территории страны находится боевая группа войск альянса численностью до 1,5 тыс. человек и в следующем году ее планируют увеличить до бригады в 4 тыс. военных. Специалист считает, что строительство «Михаила Когэлничану» предполагает развертывание именно этой бригады.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024