У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

У берегов Японии, недалеко от префектуры Фукусима, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 23 июня сообщило главное метеорологическое управление страны.

«Эпицентр: у берегов префектуры Фукусима. Магнитуда: 4,9. Глубина эпицентра: примерно 50 км», — говорится в сообщении.

Метеорологическое управление страны также отметило, что риска цунами в результате данного землетрясения нет. Однако уточняется, что последствия почувствовали жители префектур Мияки, Фукусима, Ибараки и Тотигити.

Данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра показали магнитуду 5,0. Уточняется, что эпицентр находился в 134 км к северу от Уцуномии, центра префектуры Тотигити.

Ранее, 22 июня, в турецком городе Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,0. По данным специалистов, в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск) были зарегистрированы подземные толчки. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,96 км.