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Юрист предупредил о риске получения штрафа за шумное поведение на даче

Юрист Виноградов рассказал, какие штрафы грозят шумным дачникам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Установленные нормы уровня шума требуется соблюдать не только в городе, но и на дачных участках, а при нарушении правил тишины можно получить штраф. Об этом 23 июня в беседе с RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Дачники убеждены: если участок находится вне пределов города, то они фактически могут делать за своим забором всё что угодно. Многие соседские конфликты связаны в том числе с громкой музыкой поздним вечером или проведением шумных работ», — сказал он.

Виноградов отметил, что в каждом регионе России действует свой закон о тишине и его необходимо соблюдать. Например, в рабочие дни с 21:00 до 8:00 и в выходные с 22:00 до 10:00 в Московской и Ленинградской областях запрещено устраивать шумные дискотеки или проводить работы, в которые вовлечены излишне громкие инструменты. А за нарушение этих правил можно понести наказание.

«Лай, вой собаки в ночное время могут повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей», — отметил он.

Более того, эксперт добавил, что запреты распространяются и на сигнализацию автомобиля

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Ранее, 27 марта, в Госдуме рассказали, что запрещено делать дачникам. Так, костры в неположенных местах, самовольный захват земли, складирование или закапывание неразлагаемых отходов, а также выращивание некоторых видов растений может повлечь за собой штраф.

18 марта член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал «Известиям», что осуществление предпринимательской деятельности на территории садового участка запрещено. Однако возможно организовать бизнес на общественных землях, принадлежащих СНТ, при согласии всех членов товарищества. Например, можно предоставлять услуги по изготовлению и ремонту изделий из дерева. Также прибыльным может быть разведение пчел и производство меда.

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