Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье

В подмосковной деревне Бородино, недалеко от Мытищ, 22 июня прошел чемпионат и первенство Москвы и Московской области. В распоряжении «Известий» есть кадры с места проведения соревнований.

Гонка прошла на кольцевой грунтовой трассе мотоклуба «Галлакс», а организаторами совместно с гоночной командой MSK Racing Team стали Федерация автоспорта Москвы и Подмосковья. Партнерами мероприятия выступили Союз машиностроителей России, телеканал «Авто-Плюс» и другие.

Судья всероссийской категории и мастер спорта Алексей Морозов отметил, что гонки — это яркое и незабываемое мероприятие, в котором участвуют не только автолюбители столицы и области.

«Сегодня у нас очередной этап чемпионата кубка первенства Москвы и Московской области по автомобильному кроссу. К нам приехали участники с многих регионов, и мы ждем сегодня борьбы, накала и страсти», — сказал он.

Ранее, 1 июня, первый день фестиваль-соревнования по дрифту Drift Expo прошел в городском округе Раменское Московской области. Гости события смогли увидеть головокружительные заезды, в одном из которых мастерство дрифта показал экипаж «КамАЗ-мастер».