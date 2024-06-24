Зарплаты строителей выросли на 20% в 2024 году

Сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» изучили вакансии и резюме строителей с мая 2023 года по май 2024 года и выяснили, на сколько выросли средние зарплатные предложения по этой специальности в России.

Так, в мае 2024 года средние зарплатные предложения для соискателей в строительстве выросли на 20%, и средняя зарплата приблизилась к 82 тыс. рублей.

В Республике Татарстан зарплатные предложения для строителей в мае 2024 года выросли на 94,6% к маю 2023-го, в Краснодарском крае — на 75,9%, в Новосибирской области — на 65,4%. Рост зарплатных предложений произошел также и в Московской области (+24,4%), Нижегородской области (+22,5%), Москве (+18,9%), Свердловской области (13,6%), Санкт-Петербурге (+12,5%).

«Лето — период, когда многие люди решаются на ремонтные работы. С приходом теплых месяцев начинается настоящий бум строительства, который оказывает значительное влияние и на рынок труда. С ростом активности наблюдается увеличение спроса на квалифицированных специалистов, что приводит к повышению заработных плат, поскольку работодатели готовы предложить более высокие зарплаты для привлечения и удержания опытных рабочих. Быстрые темпы освоения бюджетных средств на строительство инфраструктуры значительно увеличили спрос российских компаний на строителей, инженеров и рабочие специальности. В условиях, когда подрядчикам необходимо в кратчайшие сроки обеспечить кадровое наполнение взятых контрактных обязательств, они готовы предлагать относительно высокие ставки окладов для квалифицированных рабочих и инженерных специалистов», — сказала руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова.

15 июня на федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер» рассказали, что спрос на строительные бригады в России с начала года вырос вдвое. При этом резкий рост спроса обострил дефицит квалифицированных специалистов в этой сфере. Отмечалось, что сейчас в России активно растет спрос на керамзитоблоки и облицовочный кирпич, а значит, в ближайшее время дефицит строительных бригад может обостриться.