Демократы усомнились в победе Байдена из-за его стратегии на выборах

Высокопоставленные члены Демократической партии сомневаются в победе президента США Джо Байдена на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании. Об этом 19 июня пишет издание Axios.

Отмечается, что демократы, в том числе некоторые помощники Байдена, всё больше сомневаются в его победе на выборах в ноябре. В частности, эти опасения основаны на возможности повторения событий 6 января, когда протестующие, поддерживающие попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение, предприняли попытку захватить Капитолий.

Также однопартийцев Байдена волнуют очевидные и нерешенные проблемы политического насилия в стране, отсутствие прозрачных демократических институтов и высокий процент одобрения предвыборной кампании Трампа среди американцев. Кроме того, население обеспокоено состоянием экономики и высокой инфляцией. Поддержка Байдена снижается среди ключевых групп избирателей, в том числе латиноамериканцев и молодежи.

Однако близкое окружение Байдена не потеряло веру в победу действующего президента, пишет Axios. Издание приводит слова источника, который назвал политическую обстановку вокруг американского лидера «пугающей». Также, по его словам, неясно, есть ли у команды Байдена стратегия по урегулированию электоральных трудностей по его переизбранию. Другой анонимный источник сообщил изданию, что даже самые близкие сторонники Байдена «боятся выразить несогласие и обеспокоенность», поскольку помощники президента могут «разжаловать инакомыслящих».

Ранее, 28 мая, обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак заявила, что последние предпринятые президентом США Байденом шаги выдают его панику в преддверии выборов на пост американского лидера. Она указала на то, что о состоянии нынешнего лидера США говорят недавно объявленные решения, в том числе о высвобождении миллиона баррелей бензина из северо-восточного резерва и объявлении этапа списания студенческих долгов.

Ранее, 21 мая, Reuters совместно с Ipsos опубликовало исследование, в котором сообщается, что рейтинг общественного одобрения нынешнего президента США в этом месяце опустился до самой низкой точки за два года. По данным опроса, в настоящий момент только 36% американцев поддерживают американского лидера.

В апреле политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что у Трампа сохраняется определенное преимущество над Байденом в поддержке населения. Однако судебные разбирательства и менее активное ведение избирательной кампании, чем у другого кандидата, могут помешать экс-президенту, подчеркнул он.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.