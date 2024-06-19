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Семимиллионный посетитель выставки «Россия» отправился в путешествие по Приладожью

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Фото: Пресс-служба «Игора Тур»
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Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области, в феврале ставший семимиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия», отправился в семейное путешествие по Приладожью.

Маршрут «Энергия Ладоги» вошел в число 30 лучших туристических маршрутов по итогам проекта правительства РФ и АСИ «Открой свою Россию». В первый день семья посетила автомузей, где представлены одни из самых редких и знаковых автомобилей XX века. Следующей точкой стала Карелия. Там гостям удалось побывать в крепости Корела, в которой несколько десятков лет томилась семья бунтаря Емельяна Пугачева, а также горный парк «Рускеала». Он является визитной карточкой Карелии.

В программу путешествия вошли водная прогулка по Ладожским шхерам, посещение Александро-Свирского монастыря и Староладожской крепости и погружение в аутентичную кухню и быт карел.

Жили Алексей с семьей в отелях «Точка на карте» и на курорте «Игора». Они являются частью маршрута, предоставляя номера с видом на лес и воду, кафе и рестораны. Также доступен активный отдых и экскурсии.

«В Приладожье всё очень необычное — как в другой вселенной или волшебном мире. В России мы путешествовали только на юге, на Черноморском побережье, а Север для нас в новинку, и эту поездку мы точно не забудем», — поделился впечатлениями Максимов.

Он рассказал, что его семье в первую очередь понравились природные красоты, в том числе завораживающие шхеры, а также местная кухня. По словам семимиллионного посетителя выставки, удивила необычная подача блюд, интересное сочетание вкусов и уникальность.

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Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское Экспо стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Его посетили более 16 млн человек. Для гостей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов РФ, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.

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