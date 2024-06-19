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Сборная Германии по футболу стала первым участником плей-офф Евро-2024

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Сборная Германии по футболу стала первым участником плей-офф Евро-2024. Это произошло 19 июня после победы немцев в матче группы A над командой Венгрии со счетом 2:0.

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник Джамал Мусиала. Во втором тайме на 67-й минуте хавбек Илкай Гюндоган упрочил преимущество хозяев турнира. Таким образом, одержав две победы в двух играх, подопечные Юлиана Нагельсманна гарантировали себе место в плей-офф.

Венгры, в свою очередь, потерпели второе поражение подряд. В матче заключительного тура хозяевам чемпионата будет противостоять Швейцария, а Венгрия сыграет со сборной Шотландии. Обе встречи пройдут 23 июня во Франкфурте и Штутгарте соответственно.

Также в этот день состоялся матч команд из группы B. В нем Хорватия и Албания сыграли 2:2. Таким образом, после поражений в первом туре команды набрали свои первые очки.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Накануне сборная Португалии вырвала победу у Чехии со счетом 2:1. Команда, за которую выступает Криштиану Роналду, забила победный в добавленное время. В тот же день Турция переиграла Грузию 3:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, а команды разбиты на шесть групп.

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