Госдума приняла в I чтении законопроект о правилах покупки SIM-карт иностранцами

Для иностранцев ужесточат требования при продаже SIM-карт. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает телеканал «Известия». Иностранцы смогут оформить на себя не более 10 номеров и только при личном посещении салона дилера или оператора связи, с использованием Единой биометрической системы. В договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI телефона, планшета, ноутбука, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство. Закон обезопасит россиян и сократит случаи мошенничества.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.