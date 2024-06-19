Прокуроры РФ предотвратили легализацию 46 млрд рублей преступных доходов

В 2023 году российские прокуроры пресекли легализацию 46 млрд рублей, блокировали вывод за рубеж активов на сумму 7 млрд рублей. Об этом генпрокурор России Игорь Краснов заявил 19 июня, в ходе шестой встречи руководителей прокурорских служб стран БРИКС в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло под председательством Игоря Краснова и было посвящено современным цифровым решениям в повседневной практике прокурорских служб.

Это первое за последние семь лет заседание генеральных прокуроров стран БРИКС в очном формате, отметил Краснов. Кроме того, генпрокуроры впервые встретились в расширенном составе. С 1 января 2024 года в БРИКС вошли новые участники: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Иран. Ранее объединение состояло из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

По словам главы надзорного ведомства России, высокие технологии всё чаще становятся инструментом совершения особо опасных преступлений, вплоть до террористических актов, а расчеты за их совершение нередко осуществляются в виртуальной валюте. Среди таких преступлений генпрокурор отметил рост криминального оборота криптовалют, а также проблемы трансграничного перемещения активов.

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