В банках сообщили о высоком уровне спроса россиян на золото

Спрос на золото среди россиян растет, рассказали «Известиям» в нескольких российских банках 19 июня. Его стимулируют в том числе растущие котировки на этот драгметалл, а также желание инвесторов диверсифицировать свой портфель.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что за январь–май клиенты кредитной организации купили более 3 т золота в слитках и более 1 т золота в инвестиционных монетах, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023-года по слиткам и на 50% больше по монетам.

«На металлические счета клиенты купили 2 т безналичного золота, что эквивалентно показателям 2023 года», — добавили там.

При этом в банке уточнили, что не ожидают ни существенного роста, ни существенного падения спроса.

В свою очередь, в ВТБ сообщили, что объем приобретенного клиентами банка золота превысил 71 т, в том числе 6 т золотых слитков приобретено с начала этого года.

«Покупка золота остается привлекательной инвестиций: за 2023 год рост золота по курсу ЦБ (Центробанка. — Ред.) составил 46%, в 2024 году мы видим уже 19%. Спрос не только сохраняется, но и в последние месяцы растет. Его стимулируют растущие котировки на золото, желание состоятельных клиентов диверсифицировать свои инвестиции и простой доступ к физическому золоту. <…> Перспективы роста цены самого золота остаются позитивными, в первую очередь, в виду спроса со стороны центробанков», — уточнили в кредитной организации.

Директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов рассказал о том, что продукт физическое золото в кредитной организации был перезапущен в 2023 году. По его словам, в количественном выражении, если сравнивать 2023 и 2024 год, число сделок выросло в несколько десятков раз.

«Инвестиции в золото будут расти. Рынок в настоящее время нестабилен. Есть смысл в рамках инвестиционных стратегий держать часть накоплений в защитном активе, которым является золото. Для себя каждый решает сам сколько именно, от рекомендуемых советниками 10–15% и более до 100%», — подчеркнул он.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев обратил внимание на то, что граждане предпочитают инвестировать в золото, в том числе покупать физический драгметалл, чтобы снизить зависимость от финансовых посредников и иметь возможность перевезти золото при необходимости перемещений.

«Ожидаем, что спрос на инвестиции в золото в РФ среди розничных инвесторов будет постепенно возрастать. Ожидаем, что на глобальном рынке цена на золото продолжит рост и в ближайшие месяцы переместится в диапазон $2,5–2,7 тыс. за унцию. Главная причина удорожания золота — это покупки золота центробанками развивающихся стран, в первую очередь ЦБ Китая. Повышенная геополитическая неопределенность стимулирует Центробанки диверсифицировать свою золотовалютные резервы и уходить от вложений в гособлигации развитых стран (от вложений в гособлигации США, Европы. — Ред.)», — объяснил Васильев.

По его словам, кроме того, поддержку котировкам оказывают покупки со стороны физических лиц, в первую очередь, в Китае, Турции, России.

«Также позитивным фактором для золота и негативным для доллара являются обсуждения США и Европой о конфискации и использовании замороженных российских валютных резервов. Это снижает спрос центробанков на активы в долларах и евро и увеличивает спрос на золото», — добавил главный аналитик Совкомбанка.

Ранее, 16 марта, партнер Сapital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что золото — актив, в который можно инвестировать для диверсификации портфеля. Он уточнил, что наиболее популярными среди инвесторов способами инвестировать в этот драгметалл являются покупка физического золото в слитках, акций компаний-золотодобытчиков и покупка золотых ETF.