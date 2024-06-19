В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать

В Северодвинске маленький ребенок чуть не стал жертвой телефонных террористов, которые убедили его открыть в квартире газ. Вовремя вернувшийся домой отец помещал мальчику зажечь огонь, о чем его просили на другом конце линии. Также известны случаи, когда подростков убеждают поджечь или заминировать объекты. Как отличить террориста от телефонного мошенника и как оценить реальную опасность, объясняют «Известия».

Если жертва — ребенок

• Телефонный терроризм — относительно новое явление, раньше оно проявлялось только в виде сообщениях о «минировании» различных объектов — школ, торговых центров. Однако за последние пару лет он приобрел новую направленность, его жертвами всё чаще становятся подростки.

• В отличие от телефонных мошенников у террористов более опасные требования. Часто они связаны с огнем: поджечь, взорвать, заминировать, бросить бутылку с зажигательной смесью. При этом жертве угрожают, часто — жизнью и здоровьем близких, например, мамы. В ход идут и другие способы обмана: подростка убеждают, что нужно проверить, насколько бдительны спецслужбы, помочь поймать преступника, или даже проверить состояние газовой плиты.

• У преступников есть данные жертвы, они знают, на какие больные точки собеседника можно надавить, включая эмоции. Также давят на срочность: на обдумывание не оставляют времени.

• Чтобы обезопасить ребенка от таких звонков, его нужно информировать, чтобы он был готов. Так как дети могут теряться перед авторитетом взрослого (террорист может представиться начальником папы, старшим следователем, другом семьи), важно объяснять, что нет такого дела, которое взрослый человек не мог бы выполнить без помощи ребенка. Дети должны быть в курсе того, кто совершает такие звонки и зачем.

• Также важно объяснить ребенку и помнить самим, что угрозы причинить вред близким родственникам жертвы чаще всего беспочвенны. Взрослые и прежде всего дети должны знать, что, в случае если по телефону или в мессенджерах либо соцсетях неизвестные требуют каких-либо действий в обмен на сохранение жизни и здоровья кого-то из родственников, то следует сразу прерывать общение и обратиться в полицию. Ребенок же должен сразу сообщить взрослым членам семьи.

Кто и зачем это делает

• Более 90% таких звонков поступают с территории Украины, где работают специальные call-центры. Эти центры курируются государством, которое забирает себе часть «дохода» мошенников. Еще одна часть идет на финансирование ВСУ. Так преступники за счет украденных средств россиян спонсируют вооруженные действия против РФ.

• Методы телефонного терроризма также направлены на подрыв устойчивости с помощью запугивания жертв. Однако они гораздо опаснее, так как выполнение требований террористов может привести к реальным человеческим жертвам.

• Недавнее исследование «Национальный индекс тревожности» показало, что больше всего жители России боятся стать жертвой терроризма и обмана телефонных мошенников. Создание ощущения страха и неуверенности — одна из целей терроризма, в том числе — телефонного.

Что нужно знать

Чтобы не стать жертвой телефонного террориста, важно помнить, что у преступника нет реальных рычагов давления на вас или ваших близких, помимо навыков ведения разговора, базирующихся на социальном инжиниринге. Для того чтобы уберечь от этого детей и подростков, следует рассказывать им обо всех подобных случаях и научить сразу прерывать общение, даже если собеседник представляется сотрудников органов власти. О таких звонках дети сразу должны рассказывать взрослым, а взрослые — немедленно сообщать в полицию. Помимо этого, необходимо научить детей быть осторожными при общении в соцсетях, так как чаще всего мошенники и террористы связываются с подростками именно там.

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