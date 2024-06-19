Chery анонсировала обновленный Tiggo 7 Pro Max для России

Компания Chery до конца лета планирует представить в России обновленную версию популярного кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 19 июня.

Автомобиль будет представлен с передним приводом и полным приводом в трех комплектациях для каждой модификации. Основные изменения в обновленном кроссовере произошли в экстерьере и интерьере, подробности не уточняются.

Силовой агрегат останется прежним, это бензиновый турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. (275 Нм) в связке с семиступенчатым «роботом» DCT. Разгон до «сотни» у переднеприводного кроссовера занимает 9,7 секунды, у полноприводного — на 0,1 секунды дольше.

Сейчас цена актуального Tiggo 7 Pro Max начинается от 2,72 млн рублей. Самая доступная полноприводная версия стоит от 2,94 млн рублей.

Накануне сообщалось, что «Автозавод Санкт-Петербург» планирует выпустить 10 тыс. автомобилей под брендом Xcite к 1 июля текущего года. Продажи автомобилей Xcite X-cross 7 (копия Chery Tiggo 7 Pro) начались в РФ в конце мая. С момента старта продаж продано 300 автомобилей, поделился гендиректор завода Иван Миронов.