Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» используется для контрбатарейной борьбы и уничтожения целей противника. Работу российской артиллерии 19 июня показали «Известия».

Максимальная дальность выстрела самоходки — 30–32 километра, рассказал командир отделения с позывным Казах. Недавно САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» отработал по гаубице Д-30 украинских боевиков.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин отметил, что во время работы САУ «Гиацинт-С» вокруг орудия дрожит земля.

Накануне, 18 июня, Сафиулин показал работу экипажа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» на южнодонецком направлении. Система наведения работает по спутникам, координаты цели вводятся через бортовой компьютер. РСЗО выпускает снаряды прямо в тыл противника. Орудие прикрывают бойцы с антидроновыми пушками.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» уничтожил американский бронетранспортер М113, а также опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении. Российское военное ведомство поделилось кадрами боевой работы расчета.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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