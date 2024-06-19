Реклама
Прямой эфир
Политика
Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Общество
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мир
Посол Эстонии заявила о готовности Таллина обсудить отправку войск на Украину
Авто
Chery анонсировала обновленный Tiggo 7 Pro Max для России
Авто
Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит 10 тыс. авто к июлю
Происшествия
В Москве иностранец потушил свечи в церкви и напал на прихожанку
Общество
В МВД сообщили о высылке из РФ более 30 тыс. иностранцев с начала 2024 года
Общество
В России рекомендовали признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
Общество
В Кузбассе задержан подозреваемый в гибели девочки, чье тело нашли в колодце
Общество
В Госдуме призвали запретить гражданам некоторых стран усыновлять детей из РФ
Мир
Встречу представителей Белого дома и Израиля отменили после заявления Нетаньяху
Мир
Путин восхитился преображением Пхеньяна за последние 24 года
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании в конце недели
Политика
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе завершились в Пхеньяне
Мир
Ким Чен Ын заявил о «новом расцвете» отношений между РФ и КНДР
Политика
Путин выразил уверенность в продуктивности переговоров с председателем КНДР
Мир
Путин высоко оценил поддержку КНДР политики России
Сюжет:

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» уничтожила позиции ВСУ в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» используется для контрбатарейной борьбы и уничтожения целей противника. Работу российской артиллерии 19 июня показали «Известия».

Максимальная дальность выстрела самоходки — 30–32 километра, рассказал командир отделения с позывным Казах. Недавно САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» отработал по гаубице Д-30 украинских боевиков.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин отметил, что во время работы САУ «Гиацинт-С» вокруг орудия дрожит земля.

Путь «Дракона»: в войска поступила новая тяжелая огнеметная система ТОС-3
Боевая машина стала более маневренной, дальнобойной и точной, чем предшественники

Накануне, 18 июня, Сафиулин показал работу экипажа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» на южнодонецком направлении. Система наведения работает по спутникам, координаты цели вводятся через бортовой компьютер. РСЗО выпускает снаряды прямо в тыл противника. Орудие прикрывают бойцы с антидроновыми пушками.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» уничтожил американский бронетранспортер М113, а также опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении. Российское военное ведомство поделилось кадрами боевой работы расчета.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024