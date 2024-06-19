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Пентагон сообщил об одобрении США продажи Тайваню ракет на $60 млн

Пентагон: США одобрили продажу Тайваню ракет на $60 млн
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Фото: commons.wikimedia.org/Joeyp3413
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Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню ракет на сумму около $60 млн. Соответствующая информация 18 июня была опубликована на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.

«Продажа включает в себя противопехотные и противотанковые барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и сопутствующее оборудование на сумму $60,2 млн», — сообщает агентство.

Уточняется, что также сообщается об одобрении продажи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ALTIUS 600M-V с сопутствующим оборудованием на сумму $300 млн.

Продажа оружия и усиление острова Тайвань происходят на фоне якобы усиления давления со стороны Китая. В агентстве отмечают, что передача оружия «служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США», а также «поможет повысить безопасность получателя и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе».

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Ранее, 17 июня, министр обороны Тайваня Гу Лисюн заявил, что остров никогда не стремился к войне с Китаем, Тайбэй лишь наращивает свою обороноспособность. При этом глава оборонного ведомства указал, что Пекин укрепляет свою армию и пытается изменить статус-кво в Тайваньском проливе с помощью военной активности и угроз в его акватории.

10 июня глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Сэмюэль Папаро заявил, что Пентагон запланировал для обороны Тайваня массовое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), безэкипажных катеров и подводных систем в случае «атаки со стороны материкового Китая». Американская сторона считает, что использование тысяч беспилотных систем затормозит возможную операцию КНР и США успеют приготовить ответ на нее.

Американский лидер Джо Байден 4 июня допустил вмешательство американских военных, если вооруженный конфликт между Пекином и Тайбэем произойдет. Президент США объяснил, что его страна решится на такой шаг, если Китай попытается в одностороннем порядке изменить статус Тайваня.

Усиление напряженности в конфликте между Китаем и Тайванем произошло после визита на остров бывшего спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в августе 2022 года.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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