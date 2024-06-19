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- Гепатитический вариант: в РФ нашли новый способ лечения жировых болезней печени
Гепатитический вариант: в РФ нашли новый способ лечения жировых болезней печени
Российские ученые выявили механизм, который препятствует разрушению клеток печени, возникающему из-за чрезмерного накопления жира в органе. Оно вызывает стеатогепатит, ведущий, в свою очередь, к циррозу и раку. Лекарства от этой патологии пока не существует. Однако эксперименты показали, что воздействуя на определенный белок, можно остановить развитие заболевания. В планах разработчиков — создание полноценного лекарственного препарата. По словам экспертов, жировая болезнь встречается у пациентов всё чаще и приобретает характер пандемии, поэтому разработка медикаментов против нее крайне актуальна.
Сигнальный путь
Научная группа из Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в ходе исследования обнаружила, что блокировка одного из путей передачи сигнала молекулы иммунной системы интерлейкина-6 через белок gp130 помогает защитить клетки печени от повреждения, вызванного чрезмерным накоплением жира в органе. Открытие будет использовано для разработки новых методов лечения стеатогепатита и других патологий, которые часто развиваются у больных с лишним весом.
— Наши результаты показывают, что белок gp130 и регуляция функций митохондрий могут стать новыми мишенями для терапии стеатогепатита и других заболеваний печени, связанных с накоплением жира и воспалением, — сказала старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Дарья Шунькина.
Жировая болезнь печени часто развивается у людей с лишним весом и метаболическим синдромом. При этом в органе накапливается избыточное количество липидов, что приводит к воспалению и повреждению клеток — гепатоцитов. Если не принять меры, патология может привести к необратимым изменениям, включая фиброз и цирроз.
Балтийские ученые исследовали действие белка gp130, который выполняет роль рецептора для молекулы иммунной системы интерлейкин-6 (IL-6), в развитии стеатогепатита. Для этого они создали специальную модель заболевания, используя культуру клеток печени (линия HepG2). Эти клетки обрабатывали веществами, вызывающими накопление жира и окислительный стресс, чтобы воспроизвести условия, наблюдаемые во время заболевания.
Затем исследователи блокировали один из путей передачи сигнала IL-6 через gp130 и обнаружили, что это помогает защитить гепатоциты от повреждения. Дальнейший анализ показал, что защитный эффект связан с улучшением работы митохондрий — клеточных органелл, отвечающих за производство энергии, и снижением активности генов, вовлеченных в программируемую клеточную гибель.
— Следующим шагом будет разработка и тестирование веществ, способных избирательно блокировать передачу сигнала IL-6 и защищать клетки печени от повреждения, — сказала Дарья Шунькина.
Характер пандемии
Интерлейкин-6 в разных частях тела выполняет разные функции. Он активирует один из типов иммунного ответа на инфекцию. Поэтому если заблокировать его рецептор по всему телу, это может вызвать серьезные проблемы, пояснил «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.
— Необходимо доставлять такое лекарство непосредственно в печень либо сделать у него специальный рецептор, с помощью которого оно могло бы прикрепляться только таргетно к определенным клеткам. Нужно селективное действие. Если научиться доставлять препарат в другие органы, то можно будет лечить очень многие состояния, останавливать избыточную пролиферацию (разрастание ткани организма путем размножения клеток делением. — «Известия»), набор жира или воспаление, — сказал специалист.
По словам эксперта, подобные таргетные препараты уже существуют. Часто в них в качестве контейнера используются вирусоподобные частицы со специальными рецепторами для ткани. Они прикрепляются к нужному органу и распаковывают лекарство.
Среди всех заболеваний печени именно жировая болезнь остается ведущей патологией, приводящей к циррозу и раку, пояснила «Известиям» доцент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики имени академика В. С. Моисеева РУДН Ольга Аришева. Число пациентов с этим диагнозом растет параллельно количеству больных с лишним весом и сахарным диабетом и приобретает характер пандемии.
— В отличие от других патологий печени для лечения жировой болезни нет эффективных медикаментозных средств, способных разорвать патогенетические звенья и остановить развитие цирроза или рака. Разработка терапевтических мишеней для лечения болезней этого органа, связанных с накоплением липидов, очень актуальна. Есть вероятность, что новые молекулы смогут повлиять на ключевые звенья и приостановить развитие и прогрессирование фиброза, а также будут использоваться в качестве средства для профилактики рака, — отметила она.
В клинической практике медики наблюдают значительный рост числа пациентов с тяжелыми формами стеатогепатитов, в том числе с исходами в цирроз, рассказал «Известиям» гепатолог Центра инфекционной патологии, гепатологии, паразитологии и иммунопрофилактики клиник СамГМУ Сергей Васильев.
— На данный момент науке точно известны общие причины и риски возникновения жировой инфильтрации печени, такие как лишний вес на фоне неправильного питания, стрессы, адинамии. Однако всё чаще она выявляется у стройных пациентов, которые ведут здоровый образ жизни. Исследование, проводимое в Калининграде, в перспективе позволит более точно определить группы риска жировой болезни на основании проведенного анализа роли белка gp130, — сказал он.
Представленная работа позволила более точно расшифровать механизм заболевания. И хотя на данный момент еще достаточно далеко до создания готового лекарственного средства, основа для понимания процесса уже заложена, резюмировал эксперт.