Гепатитический вариант: в РФ нашли новый способ лечения жировых болезней печени

Российские ученые выявили механизм, который препятствует разрушению клеток печени, возникающему из-за чрезмерного накопления жира в органе. Оно вызывает стеатогепатит, ведущий, в свою очередь, к циррозу и раку . Лекарства от этой патологии пока не существует. Однако эксперименты показали, что воздействуя на определенный белок, можно остановить развитие заболевания. В планах разработчиков — создание полноценного лекарственного препарата . По словам экспертов, жировая болезнь встречается у пациентов всё чаще и приобретает характер пандемии, поэтому разработка медикаментов против нее крайне актуальна .

Сигнальный путь

Научная группа из Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в ходе исследования обнаружила, что блокировка одного из путей передачи сигнала молекулы иммунной системы интерлейкина-6 через белок gp130 помогает защитить клетки печени от повреждения, вызванного чрезмерным накоплением жира в органе . Открытие будет использовано для разработки новых методов лечения стеатогепатита и других патологий, которые часто развиваются у больных с лишним весом .

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— Наши результаты показывают, что белок gp130 и регуляция функций митохондрий могут стать новыми мишенями для терапии стеатогепатита и других заболеваний печени, связанных с накоплением жира и воспалением , — сказала старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Дарья Шунькина.

Жировая болезнь печени часто развивается у людей с лишним весом и метаболическим синдромом. При этом в органе накапливается избыточное количество липидов, что приводит к воспалению и повреждению клеток — гепатоцитов . Если не принять меры, патология может привести к необратимым изменениям, включая фиброз и цирроз .

Балтийские ученые исследовали действие белка gp130, который выполняет роль рецептора для молекулы иммунной системы интерлейкин-6 (IL-6), в развитии стеатогепатита. Для этого они создали специальную модель заболевания, используя культуру клеток печени (линия HepG2). Эти клетки обрабатывали веществами, вызывающими накопление жира и окислительный стресс, чтобы воспроизвести условия, наблюдаемые во время заболевания .

Затем исследователи блокировали один из путей передачи сигнала IL-6 через gp130 и обнаружили, что это помогает защитить гепатоциты от повреждения . Дальнейший анализ показал, что защитный эффект связан с улучшением работы митохондрий — клеточных органелл, отвечающих за производство энергии, и снижением активности генов, вовлеченных в программируемую клеточную гибель.

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— Следующим шагом будет разработка и тестирование веществ, способных избирательно блокировать передачу сигнала IL-6 и защищать клетки печени от повреждения , — сказала Дарья Шунькина.

Характер пандемии

Интерлейкин-6 в разных частях тела выполняет разные функции. Он активирует один из типов иммунного ответа на инфекцию. Поэтому если заблокировать его рецептор по всему телу, это может вызвать серьезные проблемы , пояснил «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

— Необходимо доставлять такое лекарство непосредственно в печень либо сделать у него специальный рецептор, с помощью которого оно могло бы прикрепляться только таргетно к определенным клеткам. Нужно селективное действие . Если научиться доставлять препарат в другие органы, то можно будет лечить очень многие состояния, останавливать избыточную пролиферацию (разрастание ткани организма путем размножения клеток делением. — «Известия»), набор жира или воспаление, — сказал специалист.

По словам эксперта, подобные таргетные препараты уже существуют. Часто в них в качестве контейнера используются вирусоподобные частицы со специальными рецепторами для ткани. Они прикрепляются к нужному органу и распаковывают лекарство.

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Среди всех заболеваний печени именно жировая болезнь остается ведущей патологией, приводящей к циррозу и раку , пояснила «Известиям» доцент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики имени академика В. С. Моисеева РУДН Ольга Аришева. Число пациентов с этим диагнозом растет параллельно количеству больных с лишним весом и сахарным диабетом и приобретает характер пандемии .

— В отличие от других патологий печени для лечения жировой болезни нет эффективных медикаментозных средств , способных разорвать патогенетические звенья и остановить развитие цирроза или рака. Разработка терапевтических мишеней для лечения болезней этого органа, связанных с накоплением липидов, очень актуальна . Есть вероятность, что новые молекулы смогут повлиять на ключевые звенья и приостановить развитие и прогрессирование фиброза, а также будут использоваться в качестве средства для профилактики рака, — отметила она.

В клинической практике медики наблюдают значительный рост числа пациентов с тяжелыми формами стеатогепатитов, в том числе с исходами в цирроз , рассказал «Известиям» гепатолог Центра инфекционной патологии, гепатологии, паразитологии и иммунопрофилактики клиник СамГМУ Сергей Васильев.

— На данный момент науке точно известны общие причины и риски возникновения жировой инфильтрации печени, такие как лишний вес на фоне неправильного питания, стрессы, адинамии. Однако всё чаще она выявляется у стройных пациентов, которые ведут здоровый образ жизни . Исследование, проводимое в Калининграде, в перспективе позволит более точно определить группы риска жировой болезни на основании проведенного анализа роли белка gp130, — сказал он.