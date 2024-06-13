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На северо-востоке Москвы пройдет выступление собак Федеральной таможенной службы

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Фото: Федеральная таможенная служба России
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Показательные выступления кинологов и собак Федеральной таможенной службы пройдут в Лосиноостровском районе 15 июня с 11:00 до 12:00 на площадке проекта «Питомцы в Москве». Они состоятся в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» и фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщается 13 июня на официальном сайте мэра столицы.

Посетители мероприятия узнают об особенностях работы со служебными собаками, условиях их содержания, а также смогут сделать памятные снимки.

В ФТС работают более 800 кинологов и свыше 600 собак. Они несут службу на постах, территориях автомобильных, железнодорожных, воздушных, речных и морских узлов. Собаки помогают обнаружить табак, оружие, боеприпасы, янтарь и деньги.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября.

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина 5 июня сообщила, что в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» работают 24 пространства «Город неравнодушных». В ходе него некоммерческие организации проведут более 5,5 тыс. мероприятий. Запланировано свыше 1,5 тыс. лекций, мастер-классов, кинопоказов, спортивных зарядок, турниров и викторин.

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