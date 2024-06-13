Дело о рекордной взятке поступило в суд Балашихи

В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело против двух сотрудников Следственного комитета (СК), обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем 2,7 тыс. биткоинов. Это следует из картотеки инстанции.

Уголовное дело зарегистрировано в отношении следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко. Им вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Согласно версии следствия, 35-летний майор юстиции стремился обогатиться. По данным СК России, его сообщником выступила 27-летняя бывшая следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко.

Как в мае писала газета «Коммерсант», общая сумма взяток составляет более $1,5 млн, 2718 биткоинов (около 7,3 млрд рублей) и еще $1,3 млн. Сначала их дело должно было рассматриваться в Москве, однако Верховный суд России изменил место по ходатайству Генпрокуратуры. Та считает, что за время работы в столичном СК Тамбиев смог получить связи в судебной системе.