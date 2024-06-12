Выходной билет: решится ли Армения покинуть ОДКБ

Выход Армении из ОДКБ — вопрос времени. Сомнений в том, что это произойдет при правительстве Никола Пашиняна, уже нет, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. 12 июня премьер-министр республики во время перепалки на заседании парламента заявил, что Армения покинет ОДКБ, «когда посчитает необходимым». Позже глава МИД Армении объяснил, что прямого указания на принятое решение в пользу выхода из организации в речи Пашиняна не было. Тем не менее очевидная смена политического вектора в пользу отношений с Западом сопровождается заморозкой членства Еревана в ОДКБ и отказом от выплаты членского взноса. Решится ли Армения на выход из ОДКБ и что это будет значить для всех сторон — в материале «Известий».

Может ли Армения покинуть ОДКБ

Новости о том, что Армения может выйти из состава ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — сейчас в нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан), стали появляться 12 июня, когда Никол Пашинян заявил, что Ереван сам решит, когда ему покинуть организацию.

«Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс (ОДКБ. — «Известия»), члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном», — заявил премьер-министр Армении на заседании парламента 12 июня.

В ответ на это заявление один из оппозиционных депутатов сделал замечание: «Выйдите тогда из этого союза». На что получил следующий ответ: «Мы выйдем. Вы меня этим пугаете? У нас всё хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? Не беспокойтесь».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: официальный сайт премьер-министра Республики Армения

За выступлением Пашиняна с площади у правительства наблюдали сотни митингующих. Попасть на саму территорию парламента во время заседания протестующим не удалось: забор высотой в 3 м был оцеплен вооруженными бойцами спецназа.

От стычек с силовиками пострадали около 50 человек, около семи были госпитализированы. У здания парламента дежурило восемь бригад скорой помощи. Задержанными оказались около 90 участников протеста, Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков у здания парламента.

Справка «Известий» Протесты против действующей власти продолжаются в Ереване уже более месяца. Их причина — делимитационные работы на границе Армении и Азербайджана. Согласно договоренностям между Арменией и Азербайджаном, Баку отошло 12,7 км границы: села Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Это вызвало недовольство жителей приграничных регионов.

Почти сразу после заявления Пашиняна с разъяснениями слов премьера вышел министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян: «Премьер-министр не сказал, что мы выходим из ОДКБ. Премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся».

Пашинян и ранее обвинял членов ОДКБ в помощи Азербайджану в 2020 году во время операции в Нагорном Карабахе. В конце мая он заявил, что на стороне Баку были две страны ОДКБ, не уточняя, о ком именно идет речь.

Столкновение участников акции протеста и сотрудников полиции в Ереване Фото: ТАСС/Александр Патрин

Деятельность в ОДКБ де-факто Ереван приостановил еще в феврале 2024 года, когда заявил о заморозке членства в союзе. Позже, в начале мая, Армения отказалась от выплаты членского взноса в 53,22 млн рублей. Несмотря на это, по словам генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, свои обязанности перед Ереваном организация сохраняет в полном объеме.

— Основные механизмы взаимодействия функционируют, работа по повестке организации продолжается. Все обязательства ОДКБ в отношении Армении сохраняются в полном соответствии с уставными целями и принципами организации, — заявил ранее Тасмагамбетов в интервью «Известиям».

Причину столь резких заявлений в отношении ОДКБ и России Москва видит в давлении со стороны Запада. Именно он всеми силами пытается втянуть Ереван в противостояние с РФ и в западные схемы блокового противоборства, при этом не думая об интересах безопасности самой Армении и интересах армянского народа, сообщал недавно «Известиям» замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Мужчина, пострадавший в результате столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции в Ереване Фото: ТАСС/Александр Патрин

К слову, по итогам последних переговоров между Арменией и США страны договорились о повышении уровня диалога до стратегического партнерства. 10 июня в Ереване Арарат Мирзоян принял американскую делегацию из Госдепартамента во главе с замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном.

Одновременно Ереван делает шаги по отдалению от России. Визит армянской делегации в город Буча в Киевской области 2 июня МИД РФ охарактеризовал как «откровенно недружественный шаг».

Почему Армении будет непросто выйти из организации

Сомнений в том, что Армения покинет ОДКБ, на данный момент нет — политический разворот республики в сторону Запада и западных структур очевиден, считают эксперты. Вопросом остается то, как скоро это может произойти.

— Сценарий выхода Армении из ОДКБ уже всеми учтен и просчитан. Все готовятся к тому, что этот выход произойдет. И это инициатива Армении, а не ОДКБ. ОДКБ, в свою очередь, сделала всё, чтобы интересы Еревана учесть, — считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Именно правительство Пашиняна, по всей видимости, и примет это решение. Пока же идет торг, и премьер пытается набрать максимальное количество политических очков, говорит Силаев. Одновременно сам процесс выхода из ОДКБ может стать не самой простой задачей для Еревана.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— На сегодняшний момент Армения не может одноактово перейти в какую-то другую структуру. Утяжеляющие моменты тут наличие российской военной базы, российских пограничников, визовые льготы для граждан Армении, — напомнил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

В марте Армения направила письмо России с требованием о выводе пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване. При этом по просьбе республики они останутся на границе с Ираном и Турцией.

С военной базой в Гюмри ситуация сложнее. Срок ее нахождения, согласно договору между РФ и Арменией, ограничивается 2044 годом — до этого времени Армения не может в одностороннем порядке потребовать вывода российского контингента. В перспективе это может затруднить интеграцию страны в западные блоки, считает Вадим Муханов.

Военная база в Гюмри Фото: Commons.wikimedia.org/RG72

Другим моментом может стать сотрудничество с Россией в рамках экономических объединений на постсоветском пространстве.

— Армения никогда не говорила, что участие в ЕАЭС препятствует ее развитию, потому что они продолжают получать от этого экономическую выгоду. Армении придется сепарировать контакты на экономическом и политическом треке, — полагает эксперт.

Впрочем, самой ОДКБ выход Армении вряд ли нанесет большой урон, уверен политический обозреватель Андрей Арешев. Армения уже более полутора лет не принимает участие в антитеррористических маневрах, которые проводит организация.

Зачем Армения разрывает связи с ОДКБ

Ереван делает ставку на то, что в условиях нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном вывод российского контингента с военной базы не станет столь серьезным потрясением, продолжает эксперт.

По его мнению, стабилизация армяно-азербайджанских отношений даст Еревану выход на нового стратегического партнера — Турцию. Таким образом, именно от Турции, Азербайждана, Европы и США Армения будет ожидать сотрудничества в вопросах безопасности, говорит Андрей Арешев.

Однако нужно иметь в виду, что с Азербайджаном республика до сих пор не заключила мирный договор. Что касается Турции, здесь контакты между странами тоже не самые идеальные — в частности, отсутствуют дипломатические отношения. Граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Причина столь сложных отношений не только в позиции Анкары вокруг карабахского кризиса. Нормализации диалога мешает и историческое прошлое, связанное с геноцидом армян 1915 года в Османской империи.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Но потенциальный выход Армении из ОДКБ не приведет к кризису организации, согласен аналитик ВШЭ Тигран Мелоян. Однако такое решение может усилить кризис дипломатических отношений с Москвой.

— В условиях международной турбулентности и конфликта на Украине Ереван создает дополнительные сложности для России на Южном Кавказе, что не может не вызывать раздражение у Москвы. Вместо того чтобы стать коридором для обхода антироссийских санкций и извлекать из этого финансовую выгоду, Ереван, приглашая Запад, склонен собрать недовольство сразу всех региональных игроков: России, Ирана и Турции, — подчеркивает эксперт.

Это не самое разумное решение, добавил Тигран Мелоян. По его мнению, Россия в итоге может запустить ответные механизмы экономического характера в отношении Армении.

Впрочем, стоит отметить, что официально Москва ни разу не прибегала к каким-либо угрозам в отношении Еревана. «Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно. Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество», — сказал, например, Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в мае 2024 года.

