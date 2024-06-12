Источник сообщил об обысках у старшего брата Максима Галкина
В доме бизнесмена Дмитрия Галкина, старшего брата российского комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), прошли обыски, сообщает 12 июня Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.
По словам собеседника, из его дома на Рублевке правоохранители изъяли носители информации и другую технику.
Известно, что обыски у бизнесмена Галкина, выполнявшего роль подрядчика Минобороны РФ, могут быть связаны с делом о хищении в оборонном ведомстве.
В этот же день российский оборонный завод им. В.А. Дегтярева обратился в Арбитражный суд с иском на сумму более 2 млн рублей к компании «Оружейные мастерские» бизнесмена Дмитрия Галкина. Детали претензии к предприятию не уточняются.