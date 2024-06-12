На МКС выполнили эксперимент «Плазменный кристалл»
Космонавты на МКС выполнили новый этап научного эксперимента. Исследование носит название «Плазменный кристалл», сообщает телеканал «Известия». Суть эксперимента в изучении пылевых частиц и жидкостей. Основная задача — исследование силы ионного увлечения микрочастиц. Эксперимент поможет в будущих экспедициях на спутник Земли. Луна покрыта пылью, которая опасна из-за острых краев. Частички прилипают ко всему: к скафандрам, приборам, аппаратам. Ученые также выяснили: пыль может вызывать изменения ДНК.
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