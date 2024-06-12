Заседание парламента Армении прервалось из-за драки между депутатами

Заседание парламента Армении 12 июня прервалось из-за драки между депутатами. Трансляция заседания велась на армянском YouTube-канале 24TV.

Потасовка началась между оппозиционным и провластным депутатами после слов премьер-министра Армении Николы Пашиняна, который обвинил некоторых генералов в дезертирстве.

«Многие из тех генералов, о которых вы (оппозиция. — Ред.) говорите, пили тосты за Родину. Как только началось наступление, звонили мне с просьбой вывезти их. Они трусы и дезертиры», — заявил премьер.

Во время выступления Пашиняна на площади перед парламентом собралась толпа протестующих, которые призывали к отставке премьер-министра. В МВД Армении сообщили, что полиция задержала 42 демонстранта. Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения.

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Они начались в Тавушской области, часть которой была затронута делимитацией с Азербайджаном. Так, четыре приграничных села перешли под контроль Баку. Тогда же жители региона перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие в Ереван. Галтанян также сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.