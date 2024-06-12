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В политических кругах Германии обсуждают возможный роспуск правительства Шольца

Politico: элиты в ФРГ обсуждают возможный роспуск правительства Шольца
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Фото: Global Look Press/DPA/Kay Nietfeld
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В политических кругах Германии обсуждают возможный роспуск правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца и досрочные выборы. Поражение правящих партий на выборах в Европарламент, рост популярности правых, внутрикоалиционные противоречия, а также предстоящие выборы на востоке Германии заставляют задуматься о том, что дни Шольца на посту канцлера сочтены, пишет газета Politico с ссылкой на немецких политиков и депутатов от правящих партий.

«Факт в том, что на выборах в Европарламент население проголосовало против коалиционного правительства, и Олаф Шольц должен назначить новые выборы, как [президент Франции Эммануэль] Макрон», — приводит Politico слова премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера.

Пожелавшие остаться анонимными высокопоставленные депутаты из коалиционных партий рассказали изданию, что четких планов проводить досрочное голосование пока нет, однако они готовятся к такому повороту событий.

Многих также возмутило поведение канцлера после подведения итогов выборов, пишет газета. Шольц, будучи «главным неудачником» этого вечера, по факту отказался взять на себя ответственность за поражение, покинув штаб квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и заставив своих однопартийцев объяснять «худший результат социал-демократов на федеральных выборах более чем за столетие».

Без того не самое популярное правительство Шольца переживает сейчас непростые времена еще и в связи с обсуждением бюджета на 2025 год.

«Стороны хотят достичь соглашения к началу июля, до летних каникул, но, учитывая, что все стороны изо всех сил стараются спасти свое политическое положение, достижение соглашения представляется маловероятным», — утверждают в издании.

Процедура роспуска правительства и назначения новых выборов в Германии не такая простая из-за исторических особенностей. «Убить» немецкое правительство практически невозможно, утверждает автор. Послевоенная конституция ФРГ (Основной закон. — Ред.) написана таким образом, чтобы обеспечить стабильную политическую систему, которая позволяет избежать беспорядочных перемен правительств, как во времена Веймарской республики.

«Для Шольца призывы к досрочным выборам, вероятно, станут громче в сентябре, когда на востоке страны пройдут выборы в трех землях, где у «Альтернативы для Германии» значительное преимущество, и, скорее всего, партия одержит победу во всех. Это еще одна причина, по которой дни Шольца на посту канцлера, возможно, сочтены», — резюмируют в издании.

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Во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 31,8% голосов на выборах в ЕП, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората. В ФРГ первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% голосов, в то время как СДПГ канцлера Олафа Шольца набрала 13,9%, показав худший результат в своей истории.

Член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что причинами роста влияния правых партий в Европе являются экономическая ситуация и миграционный вопрос. Он предположил, что роль в росте влияния правых партий сыграла еще одна причина — «зеленая» политика.

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